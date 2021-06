Giulia Stabile ballerina professionista ad Amici

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale ma in un trafiletto pubblicato a margine di una intervista rilasciata dalla giovane si legge che il suo futuro è già scritto. Si chiude il suo percorso da allieva e si apre quello lavorativo

Un talento così non è facile da trovare e quando lo si trova è da sciocchi farselo scappare. Non c'è ancora l'ufficialità ma con grande probabilità Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, si aggregherà alla famiglia Fascino ed entrerà a far parte del gruppo di ballerini professionisti che lavoreranno alla prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

La ballerina italo-spagnola è entrata nel cuore del pubblico non solo per le qualità artistiche ma anche per la sua genuinità, spontaneità e simpatia e questo forse è stato l'elemento in più che ha portato il gruppo Fascino ad "investire" su di lei.

Tra le righe di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair con il fidanzato Sangiovanni, si legge: "Giulia è sotto contratto con Fascino di Maria De Filippi e sarà nel corpo di ballo dei professionisti nella prossima stagione di Amici", questa potrebbe essere una delle conferme che il pubblico attendeva.