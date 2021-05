Giulia Stabile torna sui social dopo Amici: il messaggio per il pubblico e per Veronica Peparini

La vittoria di Giulia Stabile ad Amici ha messo tutti d'accordo. Dalla critica al pubblico, ma anche lo stesso Sangiovanni, cantante dato per favorito al trionfo sin dall'inizio della trasmissione e felice di celebrare il primo posto di quella che, in questi mesi, è diventata la sua fidanzata. Ed è proprio per esprimere tutta la sua gratitudine per chi l'ha votata che la giovane romana scrive via social un post in cui ringrazia telespettatori, staff del programma ed addetti ai lavori. "E' strano - confida - vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata “un esempio” (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, soprattutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo)".

Nata a Roma, Giulia vive nella capitale con la mamma che è spagnola e il papà. Ha scoperto la passione per il ballo a 3 anni. Da allora non ha mai smesso di ballare. "Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa - assicura - ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro e per questo non smetterò di ringraziare mai abbastanza Sangiovanni".

A colpire il pubblico è stato da subito il suo sorriso, immancabile durante le puntate, un po' per divertimento un po' per imbarazzo: è molto timida, tanto da raccontare che in passato l’insicurezza l’ha ostacolata nel raggiungimento dei suoi obiettivi. In questo senso, Amici è stato "letteralmente un sogno che diventa realtà". "C’è tantissima gente che vorrei ringraziare per questo percorso - prosegue - tra i miei compagni, i professionisti che mi hanno seguita, la redazione che ci ha fatto da “mamma”, Estebán, i giudici, tutta la gente che lavora dietro le telecamere (e dico con fierezza che ho imparato quasi tutti i nomi ahaha), la Mery che ci è sempre stata vicina (a tutti nello stesso identico modo)".

Il pensiero va poi a Veronica Peparini, insegnante che Giulia conosceva da prima dell'ingresso ad Amici. " Ha permesso che questo percorso andasse per il meglio dandomi la possibilità di esprimermi nel migliore dei modi". Ora lo sguardo di Giulia è tutto verso l'orizzonte di "una nuova vita che sto per iniziare".