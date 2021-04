Amici, la rivolta dei fan di Giulia Stabile: "Balla troppo poco"

I fan club della ballerina hanno fatto salire in tendenza l'hashatg #datecigiuliastabile per chiedere che Giulia balli di più durante le puntate del Serale

Tra tutti i concorrenti di Amici20 ce n'è una in particolare che ha conquistato il pubblico: Giulia Stabile. La giovane ballerina, un po' per le sue fraglità e un po' per la sua simpatia, si è conquistata un posto nel cuore degli italiani che aspettano con ansia la puntata del sabato sera per poterla vedere ballare. Ad esempio la sua esibizione con la figlia dell'insegnante Veronica Peparini ha commosso i giudici Stefano De Martino e Stash.

Amici: i fan di Giulia si ribellano sui social

Da settimane è l'unica vincitrice della classifica Tim stilata in base al televoto e sui social il suo nome e quello del cantante Sangiovanni, con il quale fa coppia fissa da qualche mese. I giovani innamorati hanno ormai un'accanita base di fan che non si lascia sfuggire nè uno sguardo nè un sorriso durante i day time e il Serale. Dopo le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domani sera, sabato 24 aprile, che è stata registrata giovedì, i follower di Giulia hanno lanciato un hashatg, #datecigiuliastabile, che in pochi minuti è diventato primo in tendenze. La "ribellione" è nata perché secondo i Giulia-lovers la ballerina non si esibirebbe a sufficienza, oggettivamente non ha ballato moltissimo in queste prime serate, ma è probabile che sia un scelta della produzione che già sa quanto lei sia amata.

La migliore ballerina dell'edizione merita di aver più spazio e più visibilità #amemici20 #datecigiuliastabile pic.twitter.com/1tCTIHj9HM — Sweetdreams (@Sweetdr04042240) April 23, 2021

Giulia è sempre più proiettata verso la finale e così potrebbe diventare la prima ballerina a vincere Amici. Per questo i fan hanno chiesto un numero maggiore di sue esibizioni, per cercare di placare la polemica è intervenuta anche la scuola di ballo romana di Stabile, Accademia Buccellato Rossi, ha preso posizione chiedendo a tutti i fan club di "stare tranquilli".

Amici e amori: Sangiovanni e Giulia, la coppia più amata dai social di Amici20

Quest'anno ad Amici si sono formate molte coppie, ma nessuna è amata tanto quanto i "Sangiulia", così chiamati sui social. Per la prima volta, a causa dell'emergenza sanitaria, gli allievi hanno vissuto fin da subito tutti insieme nella casetta e questo ha facilitato l'avvicinamento di alcuni, tra cui proprio Sangio e Lola (soprannome dal nome del suo account Instagram).