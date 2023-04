Giuseppe Giofrè e il rapporto speciale con Maria De Filippi: "Non è come la conoscete, in tv si trattiene"

Giuseppe Giofrè è giudice di questa edizione di Amici insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Il talent di Maria De Filippi il ballerino professionista lo conosce bene anche da concorrente, avendolo vinto nel 2012 e portandolo sempre nel cuore anche durante la sua permanenza negli Stati Uniti, dove da protagonista ha calcato palchi importanti nei corpi di ballo di icone pop come Britney Spears e Jennifer Lopez.

"Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo" racconta oggi il ballerino 30enne a Vanity Fair: "Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa". Il suo legame profondissimo con Maria De Filippi è parte integrante di un'intervista che affronta diversi momenti della sua vita, professionale ma non solo: "In Italia torno solo per Maria" prosegue ancora, certo che la conduttrice e autrice del programma di Canale 5 non possa essere pienamente conosciuta dal pubblico come chi invece ha la possibilità di frequentarla anche lontano dalle telecamere. "Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie" assicura: "Che difetti ha? Nessuno, solo pregi". Il più grande? "Che riesce a capire una persona fino in fondo, ti legge dentro. Ci parliamo solo con gli sguardi. L'empatia è il suo pregio più grande".

Giuseppe Giofrè e il bullismo: "Mi davano della femminuccia"

Applausi e successo, ma non solo: per la prima volta Giuseppe Giofrè affronta il delicato argomento della sua giovinezza, un periodo segnato da episodi psicologicamente molto difficili. Quando era bambino, infatti, ha affrontato ostilità che solo oggi sente di poter raccontare. "C'è stato anche del bullismo. Non l'ho mai raccontato, ma a volte non uscivo di casa perché avevo paura che mi picchiassero. Ma questa cosa non mi ha fermato" confida: "Mi davano della femminuccia; un maschio che voleva ballare veniva visto come uno diverso. Li incrociavo per strada e mi mettevano paura. Vivevo in un paese, ai tempi, con una mentalità ristretta. Ma mi ha dato molta forza tutto ciò, mi ha reso ancora più determinato. Pensavo: “Vedrete un giorno, quando avrò successo, quando esaudirò il mio sogno… E voi, magari, resterete qui a fare quello che fate…”".

Oggi la situazione è drasticamente cambiata: "Adesso quelle persone mi salutano con rispetto, e io rispondo al saluto con rispetto. È anche grazie a loro se sono arrivato a essere quello che sono oggi. Queste persone, nonostante la loro malvagità, mi hanno aiutato a trovare la mia parte più bella, il mio talento" commenta Giofrè che, quanto alla sua vita privata, aggiunge di essere single: "Lo sono da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…".