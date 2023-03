Giuseppe Giofrè torna ad Amici: la sua emozione sui social

Giuseppe Giofrè è tornato ad Amici. Il sospetto che potesse ritornare nello show come giudice del Serale era balenato a molti, ma quando è stata data la conferma l'entusiasmo è salito alle stelle. Nel 2012 ha vinto il talent e la sua carriera ha spiccato il volo. Subito dopo Amici ha vinto una borsa di studio a Los Angeles alla Millennium Dance. Ha ballato nei videoclip e sui palchi dei maggiori artisti internazionali da Jennifer Lopez a Taylor Swift.

Come molti per ex concorrenti di Amici, anche per lui è stata una grande emozione tornare su quel palco e lo dimostrano anche le storie che ha condiviso su Instagram, prima e post puntata. "Ci siamo quasi" ha scritto con un cuore bianco e l'emoticon della scimmia che si copre gli oggi come a sottintendere che la paura e l'ansia siano alle stelle e poi un suo selfie con le dita che formano un "v" in segno di vittoria, un bellissimo sorriso e solo la parola "Grazie".

Sempre su Instagram ha poi scritto un'emozionante riflessione: "Il mio sorriso stasera è lo stesso di quando entrai qui 12 anni fa. Oggi, per la prima volta, in un nuovo ruolo. Sono pronto e auguro ad Aaron, Alessio, Angelina, Cricca, Federica, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, NDG, Piccolo G, Ramon, Samu e Wax di divertirsi e vivere ogni singolo momento su questo palco".

La prima puntata è stata un vero e proprio successo, con oltre 4 milioni di telespettatori collegati, e Giofrè è stato sicuramente all'altezza.