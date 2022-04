Amici: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si scatenano con un'originalissima Cacao Meravigliao

È ormai un appuntamento fisso quello del guanto di sfida tra i professori di amici. Anche questa sera, infatti, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si sono divertiti nell'esibirsi davanti ai loro allievi, ai giudici e al pubblico del talent show di Maria De Filippi.

Dopo aver danzato sulle note di musical, delle sigle delle serie Tv, dei balli di gruppo più popolari degli ultimi anni, in questa sesta puntata del Serale i quattro professori si sono esibiti su un tema libero in un guanto "carta bianca" e ognuna delle due coppie ha scelto la canzone da ballare. Da un lato i cosiddetti Cucca-Todo hanno scelto come tema l'horror e hanno ballato il grande successo di Michael Jackson, Thriller vestiti da zombie per poi trasformarsi (a sorpresa) nei Backtreet Boys con una loro versione di Everybody dall'altro lato, gli Zerbi-Cele si sono sbizzarritti in una divertentissima e personalissima versione di Cacao Meravigliao riscrivendo il testo del successo di Renzo Arbore e Claudio Mattone, reso celebre dalla trasmissione televisiva italiana Indietro tutta! E non è finita qui perché i due prof hanno fatto di tutto per corrompere i giudici e spingerli a fargli vincere il guanto di sfida.

Il siparietto ha fatto divertire tutti compresi i giudici che non hanno potuto resistere all'ironia dei zerbi-celentano facendogli vincere la Coppa del guanto di sfida per la seconda serata consecutiva.