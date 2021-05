Amici: svelate le date dei firmacopie di Sangiovanni, Tancredi e Deddy

I cantanti e i ballerini di questa edizione di Amici sono molto amati, quattro cantanti pubblicheranno un album (Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even) e due ballerini hanno già ricevuto delle offerte di lavoro. Per la promozione dei loro nuovi album i cantautori hanno in programma, con le proprie case discografiche e con Mondadori, degli instore per incontrare i fan. Sarà necessario seguire alcune regole, ecco tutte le informazioni.

Amici, Sangiovanni: le date degli instore

Nel corso del programma, Sangiovanni ha presentato gli inediti “Gucci Bag”, “Lady” e “Tutta la notte”, brani che hanno già riscosso un successo straordinario classificandosi ai primi posti tra le canzoni più ascoltate in Italia. Esce il 14 maggio il suo primo EP. "Ho una proposta sexy da farvi: ci vediamo dal vivo? Sono felice di annunciarvi che avremo la possibilità di organizzare degli instore, non vedo l’ora di incontrarvi" si legge sulla pagina Instagram di Sangiovanni.

18/05 Milano Duomo h. 16.00

19/05 Roma piazza Cola di Rienzo h. 16.00

25/05 Bologna via d’Azeglio h. 16.00

26/05 Torino via Monte di Pietà h.16.00

Tutti gli instore si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale. Per partecipare all'evento è necessario acquistare l'EP "Sangiovanni" presso le librerie Mondadori coinvolte, così da ricevere il pass per il firma copie. Il numero dei pass è limitato.

Amici, Tancredi: le date degli instore

Il 14 maggio sarà pubblicato il primo progetto discografico di Tancredi, Iride, uno dei protagonisti assoluti dell’edizione di Amici 20. Tancredi ha 19 anni, è figlio di genitori separati e vive a Milano insieme a suo padre e ai suoi due fratelli.

"Sono orgoglioso di annunciarvi le date degli instore dove avremo finalmente la possibilita? di incontrarci e dove firmero? le vostre copie di Iride. Troverete tutte le informazioni su come si svolgerà l’evento in sicurezza sulle pagine degli store Mondadori, con l’obiettivo di trascorrere un po’ di tempo insieme nel rispetto di tutte le norme" ha scritto Tancredi su Instagram.

Il numero di pass è limitato per garantire lo svolgersi dell'evento in piena sicurezza Gli accessi saranno contingentati per fascia oraria. La fascia oraria presente sul pass non è modificabile e non sarà possibile accedere in una fascia oraria differente da quella indicata.

17/05 Torino - Mondadori (via Monte di Pietà, 2 h 15:00);

18/05 Roma - Mondadori (Piazza Cola di Rienzo, h 15:00);

19/05 Bologna - Mondadori (Via D'Azeglio, 34, h 15:00);

20/05 Milano - Mondadori (P.zza Duomo, h 15:00);

21/05 Padova - Mondadori (P.zza dell'Insurrezione, 3, h 15:00)

Amici, Deddy: le date degli instore

"Sono felice di annunciarvi che ci saranno alcuni appuntamenti dove avremo la possibilità di incontrarci, nel rispetto di tutte le norme che sarà giusto e necessario rispettare. Troverete tutte le informazioni sullo svolgimento degli eventi in sicurezza sulle pagine degli store Mondadori" ha scritto Deddy in un post su Instagram.

17/05 Milano Mondadori di P.zza Duomo alle ore 15:00

18//05 Torino Mondadori di Via Monte di Pietà alle ore 15:00

19//05 Roma Mondadori di Via Appia, 51 alle ore 15:00

21//05 Bologna Mondadori di Via D'Azeglio, 34 alle ore 15:00

Foto, abbracci e incontri: le regole da seguire durante gli instore

Sul sito di Mondadori sono spiegate alcune regole:

Come posso accedere all’evento?

L’evento è accessibile tramite un PASS, che viene fornito solo tramite acquisto del prodotto (EP) presso il Mondadori Bookstore di riferimento.

Posso acquistare online l’EP con il PASS?

No, va acquistato necessariamente presso il Mondadori Bookstore di riferimento.

Accedono tutti all’evento?

No, il numero di PASS in questo momento è limitato, per garantire un’esperienza sicura e in ottemperanza a tutte le disposizioni sanitarie.

Da quando posso acquistare l’EP con il PASS?

Ogni negozio si sta organizzando diversamente, contatta il tuo Mondadori Bookstore di riferimento per chiedere se è già attivo il pre-acquisto in negozio. Diversamente sarà possibile acquistare il prodotto a partire dal giorno di uscita.

Posso accedere all’evento se ho già acquistato l’EP altrove?

No, l’evento è accessibile solo tramite il PASS, che viene fornito acquistando il prodotto fisico presso il Mondadori Bookstore di riferimento.

Sarà possibile abbracciare l’artista?

Con le disposizioni sanitarie attuali, il distanziamento sociale rimane una delle azioni fondamentali per sconfiggere il virus. Purtroppo, quindi, non saranno possibili contatti fisici. Saranno tuttavia previsti momenti di interazione.

Sarà possibile fare selfie?

No, in ogni instore è prevista la presenza di un fotografo ufficiale che si occuperà di scattare le singole foto artista e fan. Le foto saranno pubblicate sulla pagina facebook della singola libreria entro le 48 ore successive all’evento. Sarà necessario indossare la mascherina.