L’accusa di Arisa: “Lorella, basta duetti: non hai fiducia in Cricca”

La prima manche della quarta puntata del serale di Amici, che vede il confronto tra la squadra di Arisa e Raimondo Todaro contro quella giudata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, si decide all’ultimo scontro che è quello tra due cantanti: Cricca e Federica.

Quando vengono annunciati i brani su cui si confronteranno gli allievi però, Arisa storce il naso.

La ‘sua’ Federica canterà infatti “Sono solo parole” di Noemi mentre Lorella Cuccarini schiera un duetto. Anche se a essere giudicato sarà Cricca, il ragazzo interpreterà My heart will go on insieme alla compagna di squadra Angelina.

Non è difficile capire che la seconda voce, soprattutto in un brano come quello di Celine Dion aggiungerà inevitabilmente molto valore alla performance e difficilmente la giuria riuscirà a scindere del tutto l’apporto dell’una e dell’altra metà del duetto.

Arisa contro la Cuccarini: “Cricca sempre con Angelina, mai da solo”

La smorfia di Arisa non passa inosservata. La cantante prima sembra voler far passare sotto silenzio la sua osservazione, ma poi ‘sputa il rospo rivolgendosi direttamente alla Cuccarini: “Con Cricca già sono diverse volte che usi i duetti. Sarebbe giusto sentirlo di più da solo” dice la cantante e la Cuccarini si difende: “Non è vero, sarà la terza quarta volta che facciamo i duetti”. “Non è poco” sottolinea Arisa che rincara la dose:“Mi capita spesso di vedere Cricca con Angelina, e allora secondo me tu non hai molta fiducia nel tuo allievo”.

Lorella Cuccarini si difende:“Non è così, è vero il contrario”.

L’esibizione si conclude e la parola passa alla giuria e Cristiano Malgioglio, pur dando il voto a Cricca, si dice d’accordo con Arisa.

“Non posso che votare Cricca e Angelina, però Arisa, amica mia ha ragione ad arrabbiarti, anzi arrabbiati di più con loro.”

E la cantante gli chiede diretta“Cristiano, ma tu voti Cricca o Angelina?”.

Le reazioni di Cuccarini e Lo in difesa di Cricca non si fanno attendere e alla fine è il ballerino a chiosare: “Quando avrete il pallino voi deciderete voi”, taglia corto. Anche Michele Bravi dà il voto a Cricca e la vittoria della partita alla squadra dei Cucca-Lo.