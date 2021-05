Amici20: grande successo per gli allievi, Alessandro e Serena ricevono un'offerta di lavoro

Amici di Maria De Filippi ogni anno fa da trampolino di lancio per molti cantanti e ballerini. Se per i primi il successo spesso è immediato grazie agli stream delle canzoni e ai cori in studio per i loro inediti, per i ballerini riuscire a valutare il loro successo è difficile se non arriva un'offerta di lavoro. Per due dei ballerini arrivati in finale sono arrivate due occasioni imperdibili.

Amici20: offerte di lavoro per i ballerini Serena e Alessandro

Sabato 15 maggio si terrà il Serale di Amici20, ma ancora prima di scoprire il vincitore sono già in molti ad essere dei vincitori: Sangiovanni, Aka7Even, Deddy e Tancredi hanno già la data certa per la pubblicazione del loro primo album e i ballerini Alessandro e Serena hanno ricevuto offerte di lavoro. Un vero e proprio successo.

Nel day-time di oggi, 10 maggio, la ballerina Serena Marchese, anche se è stata eliminata lo scorso sabato, ha incontrato la maestra Celentano che da sempre ha creduto in lei: "Tu sei nata per ballare, Serena. Te lo devi mettere in testa, è una grande fortuna. Io credo che avrai una bella carriera. Io in te ho sempre visto il grande potenziale e lo vedo tuttora" le ha detto. Con grande soddisfazione e orgoglio ha introdotto alla ballerina Valerio Longo, coreografo e direttore artistico del Balletto di Roma. Longo ha fatto molti complimenti a Serena, le ha confidato di averla seguita con attenzione e di volerla nella sua 'squadra'. Il coreografo quindi le ha offerto un posto di lavoro con la compagnia che sta preparando un tour mondiale che li porterà in Brasile e Cina. La maestra Celentano ha fatto notare a Serena come questa sia la "sua vittoria".

Subito dopo Serena, Valerio Longo ha incontrato anche Alessandro Cavallo per offrirgli lo stesso contratto, "Ho visto tantissime persone e ho avuto la fortuna di seguire a distanza, come milioni di persone, ciò che è successo ad Alessandro. Ti aspetto il 1 giugno per un debutto prossimo e per una compagnia importante". Il ballerino, allievo di Lorella Cuccarini, si è destreggiato con moltissimi stili e la sua versatilità è stata notata anche da un altro coreografo. Durante la puntata andata in onda l'8 maggio Alessandro aveva ricevuto la prima offerta di lavoro da Karl Sydow che gli ha proposto di lavorare nel suo musical 'Dirty Dancing' nel progetto Broadway Milano. Cavallo sarà costretto a scegliere oppure potrà portare avanti tutti e due i progetti?