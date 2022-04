Lda torna sui social dopo l'eliminazione ad Amici: "È stato bellissimo"

Lda, il figlio di Gigi D'Alessio, è l'ultimo eliminato dalla scuola di Amici. Il cantante al momento del verdetto aveva dichiarato di meritarselo e nella conversazione con Maria De Filippi l'ha ringraziata per averlo fatto diventare "Luca". Maria gli ha voluto ricordare che è sempre stato Luca e che suo padre "non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale". Questo per sottolineare come tutto quello che ha fatto Lda lo ha fatto da solo, senza la spinta di un padre così noto.

Lda dopo Amici

Uscito dalla casa Lda è tornato in possesso dei suoi social e come prima cosa ha voluto ringraziare e salutare tutti, sia chi lavora al programma sia i fan.

"Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state dando, è stata un'esperienza troppo bella che ricorderà per tutta la mia vita tutte persone che lavorano, i macchinisti, la redazione, la produzione, i ragazzi e tutti voi che siete venuti a guardarci, i vocal coach. Vi ringrazio tutti: sono stati tutti speciali", ha dichiarato nelle storie Instagram.

Neanche un attimo di tregua dal successo del programma di Canale 5 che Lda ha subito annunciato l'uscita di un suo nuovo brano: "Bandana".