Amici 2021, il figlio di Gigi D'Alessio ottiene il banco: LDA tra i nuovi allievi

Tra gli allievi della nuova classe di Amici 2021 c'è anche il 18enne Luca D’Alessio, in arte LDA. Il giovane è figlio del cantante Gigi D'Alessio e della sua prima moglie Carmela.

Questa la sua presentazione letta da Maria De Filippi: "Ho scelto Amici perché un programma che dà la possibilità di conoscere un artista. Se dovessi entrare, la prima settimana riceverò una valanga di insulti perché sarei il 'figlio di', il raccomandato della situazione. Ma poi mi conosceranno e capiranno chi sono, conoscendomi per quello che sono perché lì farò quello che faccio a casa. Mi fanno arrabbiare i buffoni, le persone false e i maleducati".

LDA, il figlio di Gigi D'ALessio, ottiene il banco ad Amici

Al termine dell’esibizione di LDA con un suo inedito, Anna Pettinelli ha votato no: "Sei cresciuto a pane e musica, ma potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi, canterebbe un po' come te ma meglio. Trovo il tuo genere un po' datato". Il ragazzo ha preso la parola per rispondere, con rispetto e fermezza: "Siamo però due persone diverse". Eleonora Abbagnato ha chiesto perché paragonare subito il ragazzo al padre, ma Pettinelli ha ribadito il suo giudico negativo.

Rudy Zerbi invece ha approvato lo stile del giovane e ha deciso di dargli il banco della classe di Amici. "Datato è chi non si aggiorna. Credo che lui invece rappresenti un genere che in tanti amano in Italia ed è giusto che venga rappresentato in questo programma".