Amici, LDA in lacrime per il confronto con il padre Gigi D’Alessio: "Mi faccio mille complessi"

(La crisi di LDA)

Momento complicato per LDA. Quando manca poco al serale di Amici, il cantante si è lasciato andare ad uno duro sfogo affermando di sentirsi sotto pressione per i continui paragoni con il padre Gigi D’Alessio. “È sempre la classica storia del 'figlio di'...”, ha spiegato ad Albe prima di raccontare meglio lo sconforto con un pianto davanti a Rudy Zerbi.

“Sto molto male, è come se non riuscissi più a cantare. Durante le prove va tutto bene ma poi in puntata non riesco a esprimermi, ho troppa paura di sbagliare ed essere giudicato. Invidio agli altri la sicurezza di salire su quel palco. Mi sento soffocare e questo va a ricadere su tutto” ha confidato al suo prof in sala prove. E ancora: “Mi faccio mille complessi non riesco più a cantare ho la sensazione soffocare. Questo ricade su tutto, sulle classifiche sugli inediti…”.

Rudy Zerbi ha ascoltato in silenzio il ragazzo che ha proseguito con il racconto del malessere che da sempre gli hanno causato gli incessanti paragoni con papà Gigi D'Alessio: “Le cose che mi dicono da 18 anni stanno prendendo il sopravvento sulla mia persona. Essere ‘figlio di’ non è facile soprattutto quando hai un padre che è popolare. Se mio padre fosse stato medico e io avessi fatto il medico nessuno mi avrebbe detto nulla, perché per questo mestiere non è così? Anche a scuola era così”.

Il rammarico più grande è essere considerato un raccomandato. “Uno può essere raccomandato e arrivare in un posto, ma una volta che ci arriva la raccomandazione finisce” ha replicato Zerby: “Allora mi chiedo, gli applausi, gli ascolti e il disco d'oro possono essere figli di una raccomandazione? Non te li ha regalati nessuno, te li sei presi”.