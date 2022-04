Amici, John Erik e Leonardo cosa hanno detto dopo l'eliminazione

John Erik e Leonardo sono i due allievi eliminati durante la terza puntata del serale di Amici 2022. I due dopo la fine del programma hanno rilasciato delle dichiarazioni a caldo sulla loro esperienza nella scuola di Amici. Il ballerino di Veronica Peparini è stato salutato con un bellissimo applauso e anche sui social la sua eliminazione è stata molto discussa anche perché prima di lasciare lo studio ha tenuto un piccolo discorso dove ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicino in questi mesi.

Le reazioni alle eliminazioni di John e Leonardo

Nel backstage della trasmissione ha parlato con Witty Tv e a loro ha confidato i suoi sentimenti e le emozioni post eliminazione. Per lui è stato un viaggio bellissimo, dove ha imparato molto, gli è servito per aprire gli occhi ancora di più anche se la sua permanenza non è stata così lunga. Si è però goduto ogni instante e ha voluto ribadire il consiglio dato ai compagni d'avventura: "Non prendere tutto come se fosse negativo, ma di prendere le parole che possono servire di più per crescere". Per lui è stato importante rubare con occhi e orecchie dalle persone ad Amici. “Come tutti avrei voluto arrivare fino alla fine". Adesso ad aspettarlo c'è la vita e le sue sfide.

Leonardo ha scoperto la sua eliminazione in casetta, a fine serata. Le telecamere di Witty Tv erano pronte a raccogliere le sue emozioni: "Non sto benissimo in questo momento. Ci tenevo tanto a rimanere". Amici è stata un'esperienza unica: "Il calore del pubblico, personaggi di un certo livello che ti guardano quando ti esibisci, il palco è tuo. Una cosa che non si vive tutti i giorni". Torna a casa triste ma felice con tutti gli insegnamenti dei prof e una visione più ampia sulla danza. In particolare Leonardo aveva legato molto con lo stesso John, con Michele e Luigi: "È stato difficile salutarli. Ed è ancora più difficile adesso che non li vedo e so che non li vedrò".

Chi sono i ragazzi ancora in gara

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb

Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

Lda (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria ballo