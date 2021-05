Amici, fuoco e fiamme tra Anna Pettinelli e Aka7even: "Dovevo scegliere Sangiovanni"

A quattro giorni dalla finale di Amici Aka7even è tornato a litigare con la sua insegnante Anna Pettinelli. Uno scontro molto acceso che sicuramente ha creato molto disagio nel giovane cantautore che sabato 15 maggio sarà uno dei protagonisti della finalissima.

Amici20: lo scontro tra Aka e Anna Pettinelli

La canzone della discordia è "Oggi sono io" di Alex Britti. Pettinelli ha scelto il brano, cantato anche da Mina, per Aka ritenendolo all'altezza della prova. In un'intervista post semifinale la coach di Amici aveva annunciato che il suo pupillo si sarebbe esibito con il brano per metterlo alla prova: "Ho delle bombette da sganciare per la finale, ancora una volta vedrete un Luca diverso. Canterà un pezzo strappacuore, che ha cantato anche Mina". Questa canzone però ha messo fin da subito in crisi Aka che ha affermato più di una volta di non riuscire a eseguirlo in modo corretto a causa della sua estensione vocale: "Ho provato a cambiare tonalità, ma non in nessun modo mi viene bene" ha spiegato prima in casetta e poi in sala prove l'allievo.

Ovviamente è stata chiamata Anna Pettinelli, anche perché la richiesta del cantante era quella di cambiare brano ritenendola "infattibile". "Voglio vivermi la finale in totale pace. Non è che non voglia cimentarmi a studiare, ma non voglio l'impossibile". Pettinelli molto infastidita da queste parole gli ha risposto in modo categorico: "Questo è il rituale di tutte le settimane: io ti do i pezzi e tu sei scontento. Per crescere bisogna prendere delle belle musate sulle cose che ad occhio non ci riescono e lavorarci sopra. Non possiamo andare in finale con quattro canzonette di me**a. Allora facciamo la 'Pappa col pomodoro' come Sangiovanni, che la canta meglio la mia portinaia di casa" ha urlato la prof Anna. "Proprio perché è è la finale, non mi va di rischiare con pezzi che non mi escono" ha ribattuto Aka7even facendo infuriare ancora di più Pettinelli: "Il tuo atteggiamento mi fa diventare una belva. Devi fare una cosa che stupisce, devi far vedere chi sei. Impegnati, ca**o! Provalo almeno il pezzo". La conversazione si è chiusa così: una grande delusione per Aka e una grande arrabbiatura per Anna.

Il giovane si è molto lamentato con il coach presente in sala prove soprattutto per i toni usati dalla prof che non gli "permettono di ragionare bene". "Tutte le settimane succede questo, non vuole venirmi incontro in nessun modo. Lei insiste e si inca**a perché ha detto che avrei cantato quella canzone in un'intervista, ma se non mi sento a mio agio sul palco i giornalisti possono solo parlare male. Ho difficoltà a parlare con lei perché alza la voce e io non riesco a sentire neanche i miei pensieri, quando le persone urlano io mi blocco" ha concluso sconsolato Aka.

Dopo lo sfogo però il cantautore napoletano ha voluto provare a richiamare Anna Pettinelli che ancora più arrabbiata gli ripete di non voler fare il cambio canzone e anzi rincara la dose di rimproveri: "Facevo meglio a prendermi Sangiovanni di te, almeno quello non rompe le pa**e".

La finalissima di Amici20: i concorrenti

Durante la puntata andata in onda sabato 8 maggio sono stati comunicati a sorpresa i 5, e non 4 come tutti si aspettavano, finalisti: Giulia, Sangiovanni, Aka7even, Alessandro e Deddy (che è stato vittima di uno scherzo di Maria De Filippi).

Aka7even è tra i 5 finalisti di Amici 20

Aka7even è tra i 5 finalisti che nella puntata di sabato 15 maggio, insieme a Sangiovanni, Deddy e i ballerini Giulia e Alessandro. Il timore del cantante è quello di non reggere la sfida con Sangiovanni, il rivale che ritiene più forte. E in effetti Aka e Sangio sono i due cantanti che, stando al favore del pubblico, si contendono la coppa del vincitore. Aka non vuole fare rischiare, così riprova a chiamare la Pettinelli, che infuriata gli ribadisce di provare per lo meno il pezzo: "Facevo meglio a prendermi Sangiovanni di te, almeno quello non rompe le pa**e". La prof. accetta di cercare un compromesso con una nuova canzone, ma pretende la promessa di un tentativo da parte di Aka. "Per come sono fatto io, se il pezzo non esce come dico, non lo faccio".

Il testo di Oggi sono io

E non so perché quello che ti voglio dire

Poi lo scrivo dentro una canzone

Non so neanche se l'ascolterai

O resterà soltanto un'altra fragile illusione

Se le parole fossero una musica

Potrei suonare ore ed ore

Ancora ore e dirti tutto di me

Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca

Non riesco a dire neanche come stai

Come stai bene con quei pantaloni neri

Come stai bene oggi

Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte

E rovinare tutto

Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi

Senza quella sensazione che non mi fa dire

Che mi piaci per davvero

Anche se non te l'ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

E non me ne frega niente

Se dovrò aspettare ancora

Per parlarti finalmente

Dirti solo una parola

Dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Finalmente mi presento

E così, anche questa notte è già finita

E non so ancora dentro come sei

Non so neanche se ti rivedrò

O resterà soltanto un'altra inutile occasione

E domani poi ti rivedo ancora

E mi piaci per davvero

Anche se non te l'ho detto

Perché è squallido provarci solo per portarti a letto

E non me ne frega niente se non è successo ancora

Aspetterò quand'è il momento e non sarà una volta sola

Spero più che posso che non sia soltanto sesso

Questa volta lo pretendo

Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia

E se davvero prenderò il volo

Aspetterò l'amore e amore sia

E non so se sarai tu davvero

O forse sei solo un'illusione

Però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone

Dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Questa volta lo pretendo

Perché oggi sono io

Oggi sono io

Oggi sono io