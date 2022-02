Amici, lite tra Celentano e Garrison "per colpa" di Carola: il video

(Amici, Alessandra Celentano vs. Garrison Rochelle)

La puntata di Amici di oggi, domenica 20 febbraio, è stata segnata dalla gioia per il passaggio al serale della ballerina Carola, ma anche dallo scontro verbale che proprio la sua esibizione ha scatenato tra Alessandra Celentano e Garrison Rochelle.

Tutto è nato per via del 6+ assegnato da Garrison all’allieva della prof, la quale non ha preso affatto bene una votazione a suo dire troppo bassa per la performance eseguita. “Tu ce l’hai con la danza classica. Vederla penultima per colpa tua è ridicolo. Non fare la figura dell’ignorante che non capisce di danza” le parole di Celentano che non ha accettato le ragioni del collega secondo cui la coreografia eseguita non aveva nulla di tecnico. “È caduta dalle punte!” ha proseguito ancora lui, fermo nelle sue convinzioni. “Quest’anno di danni ne ha fatto parecchi” ha chiosato infine Celentano furiosa.

Dopo la diretta, Alessandra Celentano ha affidato a Instagram una riflessione che ha fatto riferimento proprio all’accaduto. “La vita privata e l’amicizia non dovrebbero avere nulla a che fare con la professione. Quando si lavora con un amico, in sala o in qualsiasi altro posto, è importante rimanere solo ed esclusivamente professionisti. Nulla deve incidere o influenzare il lavoro, tutto deve rimane fuori, comprese le preoccupazioni ed i problemi. La sala di danza è sacra!” si legge nel post. E ancora: “Il talento va riconosciuto e premiato e non si può, per qualsiasi altro motivo, non vedere i problemi e non affrontarli. Quando si parla di alti livelli la selezione è spietata e per i miei allievi la mira deve essere la cima della montagna!”.