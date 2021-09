Amici, è scontro tra Todaro e Celentano per Mirko: "Lo umili"

La coppia Celentano Todaro ha già iniziato a fare scintille. La Maestra ha preso di mira Serena l'allieva di Raimondo, ma oggi il primo diverbio non è stato per lei ma per il ballerino Mirko. L'allievo è entrato nella scuola per merito della Celentano, più che per la danza per il suo trascorso umano. Il ballerino avrà un mese per migliorarsi ma con la Celentano come maestra sarà sicuramente un percorso molto difficile.

Amici: lo scontro tra Celentano e Todaro

Mirko durante la settimana ha ricevuto una lettera dalla Celentano in cui lo paragonava ad un ragno e nelle quale specificava che sarebbe riuscito ad arrivare ad un "3", non potrebbe aspirare ad altro, ma che comunque lei vuole dargli una chance.

Oggi pomeriggio si è esibito in una coreografia molto difficile che ovviamente non ha soddisfatto la Celentano. La maestra quindi lo ha duramente criticato in puntata un po' per l'esibizione un po' per il suo comportamento che ritiene troppo negativo. Mirko ha provato a spiegarsi affermando che il problema sia lui stesso e la sua ansia e non il lavoro da fare. Il discorso non è piaciuto alla Celentano che comunque non lo giustifica e così è intervenuto Raimondo Todaro: "Si sente umiliato e reagisce così". Il nuovo prof della scuola ha anche notato che Mirko aveva ballato meglio nella prima puntata e che un peggioramento in una settimana non è possibile e ha aggiunto "Il regalo glielo fai se gli dai piena fiducia e lo incoraggi, non se lo umili dalla mattina alla sera".

Dopo queste parole Mirko ha confermato di essersi sentito sminuito e umiliato, ma questo non ha fatto altro che indispettire la Maestra che invece pretende dai suoi allievi solo lavoro e nessuna lamentela.

In ultima battuta Maria De Filippi ha dovuto fermare il confronto che stava diventando ripetitivo, Mirko alla fine è stato sospeso e ha lasciato lo studio.

Voleranno pezze e stracci quest'anno tra la Celentano e Todaro ahahahahha#AMICI21 September 26, 2021