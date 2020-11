Lorella Cuccarini nuova prof di Amici

Il talent di Maria De Filippi sta per ripartire e la showgirl sarebbe la new entry di danza

Per Lorella Cuccarini inizia un nuovo capitolo professionale. Dopo la delusione in Rai - che non l'ha riconfermata alla conduzione della Vita in Diretta, dove ha avuto delle tensioni con l'ex collega Alberto Matano - la conduttrice e showgirl starebbe per fare il salto dalla concorrenza. Ad accoglierla a braccia aperte, proprio come aveva fatto anni fa con Mara Venier - anche lei allontanata dalla Rai - Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini new entry di Amici

Dopo varie indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sul web, infatti, il settimanale Oggi conferma che la Cuccarini sarà la nuova professoressa di danza nella scuola di Amici. Il talent di Canale 5 sta per ripartire, forse già dal 14 novembre - anche se ancora non ci sono conferme sulla data - e l'ex ballerina sarebbe la new entry tra le insegnanti di ballo, che certamente darà del filo da torcere alla veterana e temutissima Alessandra Celentano.

Per il momento non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del programma, ma l'ospitata di qualche settimana fa a 'Verissimo' è stato forse l'antipasto della casa.