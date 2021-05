Amici21: Lorella Cuccari e Arisa torneranno come insegnanti?

I fan di Amici di Maria De Filippi guardano al futuro e in molti stanno iniziando a chiedersi se Aria e Lorella Cuccarini faranno parte della squadra dei prof anche per la prossima edizione

Lorella Cuccarini e Arisa sono state la rivelazione, tra i prof, dell'edizione 20 di Amici di Maria De Filippi. Simpatiche, alla mano e di cuore hanno conquistato gli allievi e anche i fan che da casa hanno seguito il programma. Sabato, 15 maggio, andrà in onda la Finale del programma e sono in molti a chiedersi se le due insegnanti ci saranno anche per la prossima edizione.

Amici: Cuccarini e Arisa anche nella prossima edizione?

Arisa ancora non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua possibilità di ritornare ad Amici anche il prossimo anno, di certo c'è la cantante si è trovata molto bene nel programma e infatti durante la semifinale, dopo che lei e Cuccarini si erano esibite in un guanto di sfida "contro" gli avversari Zerbi-Celentano", ha dichiarato di essersi divertita e di essere molto felice di aver condiviso l'esperienza del Serale con Lorella. La stessa gioia è stata espressa dalla cantante e ballerina, che a differenza di Arisa ha dato alcune informazioni sui social.

"Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica" ha risposto ad una domanda su Instagram l'insegnante. Ovviamente non è una risposta affermativa, ma lascia intendere che la professionista sarebbe molto felice di continuare a collaborare con la macchina Amici. A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni che aveva rilasciato a Verissimo qualche settimana fa: "Per me Amici è stata una rinascita. Questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene”.

"La macchina di Amici è una macchina forte ed incredibile, per non parlare di Maria che amo profondamente. Prima la conoscevo solo come professionista, ora ho scoperto la donna e sono rimasta veramente colpita. Non è facile trovare nel nostro ambiente una persona che ti sa tendere la mano e sappia costruire un rapporto di fiducia e protezione. Ci sono arrivata a 56 anni ma meglio tardi che mai" ha aggiunto Cuccarini. Neanche le numerose liti con la maestra Alessandra Celentano sono riuscite a far cambiare l'idea alla showgirl. Chissà se durante la finale avremo qualche altra informazione.