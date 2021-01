Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano: “Mi hai mancato di rispetto”. Interviene Maria De Filippi

Nella puntata di 'Amici' in diretta sabato 16 gennaio le due insegnanti hanno discusso animatamente per la lite che ha coinvolto Elena D'Amario

La discussione tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario avvenuta nella sala prove di Amici e terminata con la cacciata della ballerina professionista, è stata argomento di una lunga discussione nel corso della diretta di oggi su Canale 5. Lorella Cuccarini, tornata in studio dopo la guarigione dal Covid, ha accusato la collega di averle mancato di rispetto usando quell’atteggiamento verso Elena che, ha precisato, durante le prove dell’allieva Rosa la rappresentava.

“Cacciando Elena dalla sala ha mancato di rispetto anche a me. Io ho mandato Elena, quindi ha mandato via anche me”, ha tuonato Lorella prendendo le difese di Elena D’Amario: “Tu lo hai fatto per umiliare Rosa. Ti stimo come professionista, però come succede in amore i rapporti quando sono tossici vanno stroncati. Da domani in sala prove ci andrò io. Non posso permettere che ci sia una vessazione di questo tipo. Questo è bullismo”.

Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano: Maria De Filippi prende le difese di Elena D’Amario

Il botta e risposta è proseguito con Alessandra Celentano che ha ribadito la sua posizione e attaccato ancora Elena D’Amario: “S’intromette senza nessuna richiesta con tono indisponente, troppo arrogante e troppo insistente”, ha dichiarato: “Lei è lei, tu sei tu. Ti prego la prossima volta di chiamarmi e di metterla in riga, visto che lavora per te”.

Nel diverbio è intervenuta Maria De Filippi che ha permesso alla ballerina di tornare in studio per chiarirsi e difeso il suo atteggiamento: “Ho visto lei che danza e tu che urli le correzioni. Rosa che è andata nel pallone ulteriormente. Elena rappresenta Lorella, umanamente si sente coinvolta nel vedere Rosa in difficoltà e ti dice ‘Maestra, lasciala metabolizzare le correzioni, non le urli’. E da lì avete discusso”, ha commentato la conduttrice: “Questi metodi che hai sono sempre stati oggetti di discussione. Quando tu hai i tuoi metodi e modi non ti rendi conto. Elena è stata educata”.

“Io sono intervenuta in una situazione che non poteva sfociare in nulla di positivo per Rosa, punto”, si è spiegata poi Elena, certa che Celentano in quel momento non stesse facendo l’insegnante di danza, ma fosse una persona che mancava di rispetto a un’altra.