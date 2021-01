Amici, Lorella Cuccarini si collega da casa: "Il Covid è arrivato anche qui, feste un po' particolari"

La professoressa di ballo, positiva al coronavirus, non era in studio ma ha assicurato di stare bene e spera di poter tornare la prossima settimana

(Nel video sopra il collegamento con Lorella Cuccarini)

La puntata di Amici di oggi, sabato 9 gennaio, ha visto una grande assenza. Lorella Cuccarini, risultata positiva al coronavirus, non era in studio ma ha partecipato lo stesso in collegamento da casa. Maria De Filippi l'ha salutata subito sul wall messo dietro la sua postazione, accompagnata dall'applauso del pubblico. La professoressa di ballo è apparsa in forma e ha assicurato: "Sto bene".

Positivi anche altri componenti della sua famiglia, ma nessuno fortunatamente con sintomi gravi. "Abbiamo vissuto delle feste un po' particolari perché il Covid è arrivato anche qui - ha spiegato - Fortunatamente pochissimi sintomi, stiamo tutti bene. Siamo stati fortunati. Sono in attesa del tampone negativo, spero la prossima settimana di essere di nuovo con voi".

Lorella Cuccarini dopo la puntata: "È stata un po' diversa per me"

Non è stato semplice seguire i suoi ragazzi a distanza, ha scritto su Instagram appena finita la puntata: "Puntata un po' diversa per me... Saluto con affetto Riccardo: questi due mesi ad Amici saranno per lui un bagaglio di esperienza importante per il futuro. Benvenuto Alessandro". I follower commentano: "Ci manchi". Sabato prossimo, se il tampone sarà negativo, Lorella Cuccarini tornerà in studio.

Sotto il post di Lorella Cuccarini dopo la puntata