Lorella Cuccarini fa il bis ad Amici: "Maria mi ha confermata nel cast"

Dopo il successo della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha visto trionfare la ballerina Giulia, la macchina con a capo la famosa conduttrice è di nuovo all'opera. Tra casting e la ricerca, o riconferma, dei prof ecco che arriva una bella notizia: Lorella Cuccarini sarà una delle insegnanti di ballo anche quest'anno.

Lorella Cuccarini, il successo ad Amici

La showgirl ha lavorato per anni in Rai, un lungo percorso che però non è finito nel migliore dei modi, ma come ha affermato al setimanale Oggi non "coltivo risentimenti o amarezze".

Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi. La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti.

Le problematiche con la Rai sono iniziate quando ha condotto La vita in diretta con Alberto Matano. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice e ballerina, tra i due non ci sarebbe mai stato un buon rapporto. Cuccarini ha scritto anche una lettera, che creò molto caos (anche mediatico), dove spiegava di aver avuto a che far con un collega "maschilista ed egocentrico". Dopo Lorella non fu mai più ricollocata in Rai.