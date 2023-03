Amici, Lorella Cuccarini lascerà il programma? "Dipende da Maria De Filippi"

Quella iniziata nel 2022 è per Lorella Cuccarini la seconda edizione ad Amici. Il primo anno era insegnante di ballo, e gli scontri con Alessandra Celentano sono stati molti, quest'anno è la prof di canto e il suo carattere è particolarmente apprezzato sia dagli allievi che dal pubblico. Per questo motivo c'è molta apprensione nel capire se lei ci sarà anche nella prossima edizione del talent.

Ospite da Verissimo, la showgirl, ha voluto chiarire la sua posizione dopo settimane nelle quali si è parlato spesso di un suo ritorno alla Rai, ma anche di una sua volontà di lasciare il programma. "Leggo da qualche parte - afferma Lorella - che decido di andare altrove, ma francamente se Maria non cambia idea e non vuole cambiare prof penso che non mi muoverò da Amici. Mi trovo bene, è una famiglia, mi sento nel posto giusto, lavorare con e per i giovani è una soddisfazione grande, mai l’avrei immaginato. Insomma nessun pericolo di un suo spontaneo abbandono e il suo rimanere nello show è legato esclusivamente a quanto vorrà Maria.

Oltre a Rudy Zerbi e a Alessandra Celentano gli altri insegnanti sono cambiati spesso nel corso di questi anni: quindi una possibile sostituzione potrebbe interessare Arisa, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.