Lorella Cuccarini resta ad Amici? La risposta (che cita Maria De Filippi)

L'ultima edizione di Amici che ha portato al trionfo Luigi Strangis si è conclusa da qualche giorno, ma già il pubblico nostalgico del talent di Canale 5 è proiettato verso il futuro. Le curiosità sul cast protagonista del programma avanzano in forma di domande da rivolgere ai diretti interessati che non esitano a rispondere, come nel caso di Lorella Cuccarini pronta a far capire di essere ben disposta a restare nella squadra.

Già prof del talent 2021, nell'edizione appena finita la ex ballerina è passata dalla danza al canto mantenendo il ruolo di coach che, per il momento, non è stato ancora confermato per l'anno prossimo. Diretto, perciò, è stato l'interrogativo posto da un follower: "Ci sono possibilità che tu ci possa essere anche l'anno prossimo?". La risposta di Cuccarini è stata altrettanto schietta: "Se Maria mi vuole, sono pronta" ha detto lei, lasciando emergere la sua volontà di continuare l'esperienza che già in passato ha definito "eccezionale".

Lorella Cuccarini ad Amici

"Mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi" aveva raccontato Lorella Cuccarini parlando a ridosso del debutto nel programma di Canale 5 che tanto l'aveva arricchita dopo l'addio alla Rai. L'impegno impiegato nel percorso televisivo è stato evidente anche guardando ai suoi allievi: Alex e Sissi, infatti, hanno ottenuto entrambi un importante contratto discografico che per la coach può essere considerato motivo di grande soddisfazione. Ora l'ultima parola spetta a Maria.