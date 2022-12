Amici, Emanuel Lo elimina Ludovica: "Troverai il tuo spazio e il tuo mondo"

(Nel video l'eliminazione di Ludovica)

Puntata difficile ad Amici, conclusa con un'eliminazione. Dopo la sfida di ballo - che ha visto Rita all'ultimo posto - Alessandra Celentano ha chiesto di visionare la classifica complessiva perché, d'accordo con gli altri insegnanti, è stato chiesto di eliminare l'ultimo classificato.

A chiudere la classifica c'era Ludovica e il suo prof. Emanuel Lo ha deciso di eliminarla: "Dobbiamo staccarci dalla classifica, ma è un documento che mi fa pensare. Questa cosa che sto per dire va avanti da qualche settimana. Ho pensato bene alle cose che ci siamo detti, sono passati tre mesi, stiamo andando verso il Serale. Ho conosciuto tutti voi, la vostra forza e le vostre debolezze. Siamo qui chiamati a sostenervi ma anche a giudicarvi. Ti ho fatta entrare - ha detto alla ballerina - ti ho sostenuta, in questo momento ho bisogno che la mia squadra sia compatta e forte mentalmente e nella propria danza. Umanamente è difficile, sono sicuro che troverai il tuo spazio e il tuo mondo. Ma oggi devi lasciare il banco di Amici".

Una doccia gelata per Ludovica, consolata dai suoi compagni: "I miei amici qui dentro sono speciali - ha detto in lacrime - ho avuto l'occasione di conoscerli e poter far parte di tutto questo è stato un regalo enorme". Emanuel Lo ha provato a incoraggiarla, nonostante tutto: "Credo in te come ci credevo all'inizio. Sento che hai bisogno di uscire nel mondo e trovare il tuo spazio". L'insegnante l'ha abbracciata e Ludovica lo ha ringraziato per tutto: "Questo percorso, anche se breve, mi è servito tanto - ha detto prima di lasciare la scuola - è stato veramente uno studio di me stessa. Ho capito bene, benissimo, tutto quello su cui devo lavorare".