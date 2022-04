Amici, i genitori di Luigi parlano del diabete del figlio: "Per stare bene porta un apparecchio che gli inietta insulina"

Luigi Strangis, 21 anni, è uno dei ragazzi protagonisti di Amici. Nella scuola di Maria De Filippi il cantante sta tentando di realizzare il sogno di rendere la musica parte integrante della sua vita che da sei anni è segnata dal diabete. "A me non pesa il diabete, devo controllarmi, punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato", era stata la confidenza rilasciata da Luigi alla conduttrice durante un dialogo che non aveva nascosto le sue paure e, insieme, una grande tenacia. E proprio di questa forza, della sua voglia di emergere nella musica nonostante le difficoltà di dover convivere con la malattia, hanno parlato i genitori di Luigi, Emanuele e Laura in un'intervista a Di Più.

I genitori di Luigi parlano del diabete del figlio

Era il 2016 quando Luigi iniziò a dimagrire senza motivo. I suoi genitori lo spinsero così a fare degli accertamenti clinici che rivelarono la malattia con cui oggi Luigi ha imparato a convivere. "Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno" ha aggiunto la mamma di Luigi, insieme al marito fiera del percorso professionale del figlio e, soprattutto, del fatto che lui abbia saputo condividere con un pubblico così vasto le caratteristiche del diabete trasmettendo il messaggio che comunque si possa condurre una vita normale.

Quanto alla sua passione per la musica, la signora Laura ha raccontato che Luigi aveva solo sei anni quando iniziò a cimentarsi con la sua prima chitarra. Da lì linizio di un percorso di studi che lo ha portato al diploma presso un liceo musicale, base per supportare la speranza che davvero possa fare della musica una professione, con un'attenzione sempre presente circa le insidie che un ambito come questo può nascondere.