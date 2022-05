Luigi Strangis, come sono i rapporti con gli altri allievi dopo la vittoria ad Amici

E' passato qualche giorno dalla vittoria di Amici, ma le emozioni continuano a travolgere Luigi Strangis. "C'è stata una festa di piazza nella mia città, è stato bellissimo sentire il calore di tutti" racconta ai microfoni di W L'Italia, il programma di Rtl.

Un sogno realizzato e un nuovo capitolo che inizia, nonostante sia ancora incredulo: "All'inizio non ti rendi conto di ciò che ti sta accadendo, poi nei giorni capisci che ti è cambiata la vita, però in bene". Il cantante torna a quella sera che gli ha cambiato la vita e ricorda: "L'ultima notte ci siamo riuniti in una camera e abbiamo dormito tutti insieme, è stato come un pigiama party per rivivere le emozioni. Si è creato un legame particolare e quindi cerchi di stare lì a viverti tutto. In questi giorni ci siamo risentiti, poco perché ci sono tante cose da fare".

Che rapporto c'è tra i concorrenti? "L'amicizia resterà, ci stimiamo tutti e siamo felici" risponde Luigi e aggiunge: "Dopo otto mesi, convivendo tutto con delle persone, è normale che si creino dei rapporti molto forti, nella casetta ho vissuto delle emozioni che fuori non ho vissuto, per me sono una famiglia. Il bello era che c'erano sempre confronti, non c'era mai un andarsi contro. Facevamo cose diverse ma ci venivamo incontro e ci consigliavamo a vicenda". Anche con Alex ci sono stati molti momenti di confronto. "Tra noi c'è stima e rispetto e la stessa cosa è nei confronti del nostro lavoro".

Luigi non si aspettava tutto questo, ma neanche tanto affetto: "Non mi rendevo conto di questo all'inizio. Una volta uscito fuori sono rimasto sorpreso, anche perché è un privilegio stare a contatto con tante persone". E sulla notorietà: "Cerco di stare tranquillo e di restare quello che sono, di vivermela tranquillamente. Sono lo stesso Luigi che è entrato a settembre ad Amici".

"Maria De Filippi mi ha aiutato"

Luigi Strangis ringrazia Maria De Filippi non solo per questa opportunità che gli ha cambiato la vita "Non sono un tipo che si lascia andare, che racconta tante cose di sé stesso - spiega - Questo è un augurio per me di vivere le mie emozioni, di non nascondermi. Maria De Filippi mi ha aiutato molto su questo aspetto, lei è stata un'insegnante di vita".