Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici: cosa farà con i 150mila euro

Domenica è stato incoronato vincitore dell'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis adesso punta in alto: la pubblicazione del suo primo ep con il suo cognome sopra e poi, con calma, a Sanremo. Strangis, 20enne di Lamezia Terme, non voleva neanche partecipare al talent, a spingerlo sono stati i genitori e con il senno del poi hanno fatto molto bene.

Al Corriere della Sera ha parlato di come la sua percezione di se stesso sia cambiata: "Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile", ha spiegato. Il polistrumentista si è trovato ad dover affrontare alla finalissima il pupillo di Alessandra Celentano, il ballerino di danza classica Michele, e pensare che non si sentiva pronto ad affrontare un palco noto come quello di Amici: "All’inizio non sapevo dove sarei arrivato: sono un tipo che si deve ambientare un po’. Non pensavo certo alla vittoria ma lavoravo solo per me stesso e per chi mi ascoltava". Ma la vittoria è arrivata e adesso ha ben 150mila euro (l'ammontare del montepremi) da poter sfruttare per la sua crescita artistica e professionale.

Luigi, i progetti per il futuro e i 150mila euro da investire

Timido e introverso, poche volte ha parlato di sè e quasi sempre dopo essere stato spronato a Maria De Filippi e parlando proprio di lei non ha potuto che spendere parole d'affetto e riconoscenza: "I discorsi con Maria mi hanno fatto crescere, capire qualcosa di me stesso. Ho realizzato grazie a lei che non dovevo stare troppo in silenzio ma lasciarmi un po’ andare. Normalmente mi lascio andare sul palco e nel resto del tempo è come se trattenessi tutte le emozioni per liberarle davanti al pubblico. Ho capito però che devo farle trapelare anche prima".

Con il montepremi sa già cosa fare: "Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano". Nessun regalo per lui, anche se già poter investire un capitale nel suo lavoro, che è anche la sua passione, è un ottimo risultato e di pari passo con i suoi progetti per il futuro va la sua ambizione. "Ora voglio costruire un mio percorso suonando live. L’unico obiettivo che ho è dare mie emozioni al pubblico", spiega Strangis che aggiunge anche che per il momento non punta a Sanremo, per lui sarebbe un vero onore, ma deve avere il pezzo giusto, non vuole sprecare un'occasione importante.