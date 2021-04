Amici: il rapporto tra Madame e Sangiovanni

Sangiovanni è uno dei concorrenti di Amici più amati e apprezzati. Tutto ciò che lo riguarda crea molto interesse, ma se poi il gossip riguarda anche una cantante reduce da Sanremo che ha riscosso un enorme successo, allora il contenuto diventa virale. La cantante in questione è la diciannovenne Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, che si è posizionata ottava al Festival della Canzone Italiana con la canzone Voce.

Amici20: Sangiovanni e Madame amici e?

Che i due si siano conosciuti a scuola è ormai noto, ma ciò che forse non tutti sanno è che la loro amicizia sarebbe nata tra le aule e i corridoi di scuola e così tra un consiglio di moda e una battuta musicale Madame avrebbe consigliato a Sangio di iniziare a rimare i pensieri che scriveva.

Proprio grazie a questo consiglio Sangiovanni ha iniziato a fare musica, Madame ha fin da subito inquadrato il suo talento e ha deciso di proporlo alla casa discografica Sugar di Caterina Caselli. A raccontarlo è stata la mamma di Sangiovanni a Di Più: "Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli. Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui".

A conferma di quanto raccontato dalla madre di Sangiovanni è poi arrivata una diretta Instagram di Madame dove ha parlato, tra le altre cose, proprio del cantate di Lady e Gucci Bag. I coetanei vicentini si sono conosciuti a scuola grazie ad un'amica di Francesca Calearo: "Allora io l’ho detto in molte interviste, cioè non in molte diciamo due-tre. Ho detto chiaramente che una mia amica l’ha visto in corridoio a scuola e me l’ha presentato perché faceva musica" ha raccontato. "Lui scriveva i cavoli suoi nelle note ma non li metteva in rima. Ed io da quando ho sentito la canzone con Lordi e già da prima gli dicevo 'scrivi sotto forma di versi'. Poi quando ho sentito la canzone con Lordi gli ho detto 'ti accompagno in uno studio'"

I due sono buoni amici tanto che Sangio l'ha omaggiata durante una sua esibizione portando i guanti e esibendosi a piedi scalzi e invece Madame ha pubblicato un ritratto dell'allievo di Amici in una storia su Instagram, taggandolo.

Il loro però è solo un rapporto di amicizia e di musica.