Amici20, Malibù la nuova canzone di Sangiovanni: il testo, il video e la polemica per la doppia esibizione

Per aiutare nella scelta Stefano De Martino Sangiovanni ha potuto cantare per una seconda volta un pezzo della sua nuova canzone malibù

Ogni canzone un successo da Lady a Hype passando per Tutta la notte e Gucci Bag, Sangiovanni a soli 18 anni ha già conquistato un Disco di Platino per la sua Lady (dedicata a Giulia Stabile, ballerina di Amici20 e sua fidanzata). Questa sera, durante la decima puntata del Serale di Amici, ha presentato - in sfida proprio con Giulia - il suo nuovo inedito Malibù.

Amici: Sangiovanni e il nuovo inedito Malibù

La canzone ha fatto vincere la sifda proprio a lui, i complimenti sono stati molti da parte dei giudici che ancora una volta hanno voluto sottolineare la sua bravura nello scrivere. De Martino era così indeciso, perché ad un primo ascolto non era riuscito a godersi a pieno la nuova canzone, che Maria ha permesso a Sangio di cantarne solo un breve estratto: "Questa è la Champions League. Se avessi due punti in tasta li darei a tutti e due" aveva detto De Martino prima di riascoltare il brano, alla fine però ha vinto il cantante.

La concessione di Maria, di far cantare di nuovo il brano è sembrata a molti una scelta impari, sui social sono state scritte molte critiche.

Il testo della canzone Malibù di Sangiovanni

Ti piace giocare

facciamo le marachelle

quando bisticciamo

ti stringo la faccia

ti metto la mano sul cuore

e sorridiamo

quando ti arrabbi

hai una faccia dolcissima

siamo due scemi

sì che mi piaci alla follia

tu fai quelle facce e

mi tieni il broncio o

se ti tolgo il trucco

lo sai sei ancora più bella

quattro di notte e

le luci si spengono

i cuori si bruciano

fanno le scintille

La città ta ta ta

di notte sì ta ta tace

c’è un che t’amo

come un bambino con le figurine

la paranoia ia ia ia

se poi te ne va va vai

nelle braccia di un’ altra

non fermano il tempo

come con le tue

strette ferme le lancette

siamo sulle giostre

salgo io poi sali pure tu

mentre guardiamo dall’alto

mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibù

se vuoi ti compro tutta Malibù

Hai le guance rosse e

gli occhi di ghiaccio o

rimango di stucco o

quando mi dici

siamo imperfetti

quattro di notte e

le luci si spengono

labbra s’incollano

e dopo non si staccano

La città ta ta ta

di notte sì ta ta tace

faccio m’ama non m’ama

come i bambini con le margherite

la paranoia ia ia ia

se poi te ne va va vai

nelle braccia di un’ altra

non fermano il tempo

come con le tue

strette ferme le lancette

siamo sulle giostre

salgo io poi sali pure tu

mentre guardiamo dall’alto

mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibù

se vuoi ti compro tutta Malibù