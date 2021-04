Amici, la mamma di Sangiovanni si sbottona sulla relazione con Giulia

Dai tormenti adolescenziali all'amore con la ballerina. La madre del cantante vicentino, in una recente intervista, svela qualche particolare in più di quello che è stato definito da molti come il vincitore dell'edizione numero 20 del talent

Sono in molti a pensare che possa essere lui il vincitore dell'edizione 20 di Amici: sostenuto dai giudici è anche molto amato dal pubblico ma, a prescindere dal verdetto finale, una vittoria l'ha già conquistata, quella di arrivare al cuore di Giulia Stabile. Sangiovanni da qualche tempo fa infatti coppia con la ballerina dalla risata contagiosa che ha ispirato il testo della sua "Lady" già premiata con il disco d'oro.

Relazione sulla quale si è espressa anche la mamma di Sangiovanni che, in una recente intervista a Dipiù tv ha dichiarato: “Giovanni ha parlato di Giulia sia a me che al padre. È molto entusiasta di questa storia e noi siamo contenti per lui, Giulia ci sembra davvero un’ottima ragazza”.

Dall'amore all'adolescenza del ragazzo. “Alle scuole medie era costantemente criticato: tornava a casa e stava male”, racconta la mamma che sottolinea come la musica sia stata la sua ancora di salvezza: “Sfogava la sua rabbia a casa, nella sua stanza. Finché, poi, la rabbia non ha trovato la ‘pace’ nella musica. Per lui è stata una vera e propria salvezza”.

Chi è Sangiovanni di Amici

Da 18 anni, viene da Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza, e porta in tasca un sogno, quello di diventare un cantante. É Damian Giovanni Pietro, conosciuto nel mondo della musica con il nome d'arte di Sangiovanni, perché tutti gli hanno sempre detto di non avere la faccia di un Santo. Il giovane vicentino è il più giovane dei sedici studenti del talent show Amici.

Studente del liceo Fogazzaro, a 16 anni ha iniziato a scrivere i suoi primi testi. Lo scorso ottobre ha fatto il casting a Roma, ha passato le selezioni conquistando i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Sangiovanni ha già all’attivo due singoli: Non +, uscito a giugno 2020, e Parano!a, uscito a maggio 2020. Nella scuola di Amici Sangiovanni produce sia Gucci Bag che Lady: due canzoni che hanno già molti passaggi in radio.