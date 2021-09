Marcello Sacchetta via da Amici: l'annuncio e la reazione dei colleghi

A poche ore dal ritorno in tv di Amici, giunto alla ventunesima edizione , Marcello Sacchetta ha annunciato che non farà parte del cast. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram, per spiegare le sue ragioni e congedarsi dal pubblico del talent.

"Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici", ha scritto Sacchetta. Il post inizia con un ricordo della sua passata esperienza e un ringraziamento a Maria De Filippi.

"Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell'inizio di un programma televisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting, ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me, che non ho avuto il privilegio di farlo come concorrente ma certamente l'onore di farlo da professionista, da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, da fratello maggiore, da coreografo, da tecnico casting, insomma rivestendo tantissimi ruoli che mi hanno fatto crescere tantissimo", ha scritto Sacchetta. "Tutto questo grazie a Maria che ha creduto in me concedendomi l'opportunità di farmi conoscere dal suo grande e immenso pubblico dandomi un volto, un'identità ma soprattutto gli strumenti affinché diventassi quello che sono diventato oggi sia per il programma che per voi, spingendomi sempre di più accrescendo il mio bagaglio e competenze. Non smetterò mai di ringraziarla, semmai spero un giorno di renderla orgogliosa dopo questa mia scelta…", ha aggiunto.

Perché Marcello Sacchetta ha lasciato Amici

Sacchetta ha poi spiegato i motivi della sua decisione. "Non è un addio perché come succede in famiglia, quel posto lì mi fa sentire a casa e spero di poterci ritornare, ma crescendo ho sentito l'esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande. Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni. Per ora dirvi cosa farò o meno non è importante. Lo era sottolineare che ogni volta che ci si imbatte in un cambiamento c’è un rischio e il rischio ha sempre fatto parte del mio carattere, della follia artistica che arde in me, della curiosità che ho di esplorare e affrontare nuove esperienze".

Il post si conclude con un ringraziamento a quanto lo hanno seguito e supportato in questi anni e "un enorme in bocca al lupo" ai futuri allievi, ai prof, ai colleghi, ai coach e a tutta la squadra che c'è dietro Amici.

Tante le reazioni a questo annuncio. Sotto al post infatti sono comparsi i messaggi di amici ed ex colleghi come Stefano De Martino, Elena D'Amario, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e tanti altri. E non è mancato, ovviamente, il messaggio di Giulia Pauselli, fidanzata e presto sposa di Sacchetta: "Vola alto amore mio. Arrivi dalla migliore scuola. Sempre e per sempre orgogliosa di te".