Amici, gli autori raccontano Maria De Filippi: "Lavorare con lei è faticoso"

"Faticoso ma appagante", così Mauro Monaco e Luca Zanforlin, autori storici del talent show Amici, parlano del lavoro con Maria De FIlippi. Monaco, che si occupa in particolar modo di seguire tutta la parte relativa allo show racconta di non aver "mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi”.

“Non è un programma che viene venduto con tutto il pacchetto e la “Bibbia”, così viene chiamata. Con tutte le regole per farlo”, sottolinea Mauro Monaco.

Luca Zanforlin che si occupa principalmente di monitorare i giovani artisti lungo tutto il loro percorso parla anche di come è cambiato l'atteggiamento degli allievi, non esiste oramai più chi ha il timore della telecamera: "Oggi gli allievi che vengono scelti “sono più consapevoli”.

Un gran lavoro quindi ma un'ottima resa dal momento in cui il programma continua a piacere al pubblico nonostante le evoluzioni, i cambi di regolamento e le nuove formule.