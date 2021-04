Amici, Nino Frassica nomina Barbara d'Urso: la reazione di Maria De Filippi

L'episodio in occasione di una gag portata in scena dal comico siciliano

Impossibile non farci caso, soprattutto dopo la "colata" di indiscrezioni arrivate nelle ultime settimane. Ieri sera, in occasione dell'ultima puntata del talent show Amici, in onda su Canale 5, l'ospite Nino Frassica ha nominato Barbara d'Urso di fronte a Maria De Filippi, e gli occhi dei telespettatori sono rimasti puntati sulla conduttrice per scovarne una reazione. Com'è noto, infatti, negli ultimi tempi si parla di una forte rivalità tra le due.

Frassica ha menzionato d'Urso in occasione della sua (apprezzatissima) gag comica. "Maria De Filippi è nata di 15 chili, quando la madre la vede spuntare dice ‘Oh Maria', Maria, quando è nata, piange. E Barbara d’Urso la invita subito come ospite a Pomeriggio Live", ha recitato l'artista, citando dal suo "Libbro SUMMARIA de Filippi in Maurizio Costanzo Show", in riferimento allo stile emotainment delle trasmissioni condotte dalla presentatrice napoletana. E Maria come ha reagito? Come al suo solito, ovvero con classe: non si è scomposta ma anzi ha accennato un sorriso. Risate in studio e sui social, dove i telespettatori spingono per avere il comico nella prossima edizione di Lol, show comico nonché vero e proprio fenomeno mediatico lanciato da Amazon Prime Video.

Le frecciate di Pio e Amedeo

Non è la prima volta che d'Urso viene nominata "invano" nei programmi della rete. Già ieri a fare scalpore erano state le frecciate lanciate da Pio e Amedeo in occasione del loro varietà Felicissima sera. Anche in quel caso, nel mirino sono finite le interviste emozionali di Barbara. "Ce l’hai qualche gossip da portare nel salotto di Barbara d’Urso? Ti sei fatto qualche presentatrice? La Palombelli?", hanno chiesto i due comici a Claudio Baglioni, ospite del programma. Poi Pio ha imitato d'Urso anche nella mimica, ovvero puntando il dito verso lo schermo ed inarcando la schiena proprio come fa la timoniera di Pomeriggio 5: "Abbiamo fatto quattro milioni di spettatori, col cuore!".