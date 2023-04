Maria De Filippi, la parolaccia detta in tv (è la seconda volta): tutta colpa di Rudy Zerbi

Maria De Filippi è sempre moderata, contenuta, raramente si arrabbia e anche quando lo fa riesce a mantenere un aplomb invidiabile. Sono rare le occasioni in cui si è spinta oltre e ha pronunciato parolacce, le più recenti, quelle che possono tornare alla memoria di chi segue i programmi della regina di Mediaset sono due: una è andata in onda ieri sera, sabato 29 aprile, ad Amici, l'altra il 30 gennaio 2022 in occasione di C'è posta per te.

Se nel secondo caso De Filippi si era trovata a gestire una situazione complessa, una relazione tra un padre e una figlia - "Ma quando una figlia si sposa, a chi ca**o li deve chiedere i soldi se non al padre?", questa fu la frase "incriminata" -, nel primo, invece, è stata più un'uscita goliardica nei confronti di Rudy Zerbi, come quelle che possono scambiarsi due amici. In entrambi i casi però c'è stata la scelta di non bippare e di non tagliare la parola "ca**o" nonostante entrambi gli show siano registrati.

E così ieri sera anche i telespettatori sono rimasti stupiti, perché lo erano sia i prof che i giudici (Giuseppe Giofrè soprattutto), nel sentire "Via via questa ca**o di mano" pronunciata da De Filippi. Ma cosa l'ha portata a dirlo?

In ogni puntata i professori si sfidano: un momento divertente particolarmente apprezzato dal pubblico in cui gli insegnati di canto e ballo si mettono alla prova, chi più e chi meno. Se Arisa, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo regalano esibizioni degne di nota, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si fanno riconoscere per l'essere autoironici. Mettono su performance al limite del ridicolo, ma riescono sempre a strappare un sorriso. Nella settima puntata si erano travestiti da Mercoledì Addams e da Mano: Zerbi indossava un grande costume a forma di mano e tra una battuta e un'altra a Maria è scappata la parolaccia nel momento in cui Rudy ha provato ad abbracciarla. Un siparietto divertente che però ha infastidito De Filippi che ha cercato di mandare via il prof. In tv si ascolta di peggio, non sarà certamente la parola con la "c" a modificare l'opinione sulle conduzioni di Maria, che come sottolineato è sempre molto moderata, ma è una scelta particolare quella di non oscurarla.

Quello di De Filippi non è certamente il primo, e non sarà l'ultimo, caso in cui al padrone di casa di uno show è capitato di lasciarsi sfuggire parole colorite, l'ultimo esempio è di qualche settimana fa quando Lucia Annunziata intervistando Eugenia Roccella, durante Mezz'Ora in Più su Rai3, pronunciò "E fatele queste leggi, ca**o" parlando di maternità surrogata e di riconoscimento dei figli. Annunziata si scusò prontamente con la ministra e con i suoi telespettatori. Questo è il bello e il brutto della diretta. Ovviamente le due situazioni sono molto diverse e hanno avuto una eco diametralmente opposta, ma in entrambi i casi le due conduttrici hanno commesso un errore formale, solo che Maria De Filippi ha scelto di non censurarsi (come, ad esempio, accade quotidianamente a Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne), Lucia Annunziata anche se avesse voluto non avrebbe potuto farlo.