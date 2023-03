Maria torna a registrare Amici, la richiesta della produzione al pubblico: "Nessun urlo, solo un applauso per lei"

Questo momento era particolarmente atteso da tutti: il ritorno di Maria De Filippi ad Amici. Il talent, insieme a Uomini e Donne, viene prima registrato e poi messo in onda, ma le registrazioni sono a cadenza settimanale (non come per C'è posta per te che viene ripreso con mesi di anticipo) e quindi dopo alcuni giorni di lutto era inevitabile che la conduttrice tornasse a lavoro. Per questo motivo la notizia che oggi, venerdì 3 marzo, De Filippi sarebbe tornata negli studi Elios a Roma ha creato non poca emozione.

E proprio per andare a contenere la possibile eccitazione che questo momento potrebbe portare con sé, la produzione ha fatto una richiesta molto specifica al pubblico presente in studio affinché tutti portino il massimo rispetto a De Filippi, che solo una settimana fa ha perso Maurizio Costanzo, suo marito da 30 anni.

"All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale" scrive l'account Twitter di Amici News, che ogni settimana grazie alle sue 'talpe' fornisce le anticipazioni su quello che andrà in onda la domenica. Quella che viene registrata oggi è una puntata particolare: è l'ultima del pomeridiano e quindi saranno svelati tutti i particolari sul Serale che prenderà il via a fine marzo.

In molti hanno commentato il tweet affermando che sia una scelta giusta, ma Amici News ha voluto sottolineare che a chiederlo non erano stati loro del profilo, ma proprio la produzione di Amici: "Non lo stiamo dicendo noi, è stato appena detto dalla produzione".