Amici, Maria De Filippi: "Stavo svenendo in puntata, non se n'è accorto nessuno". Le confidenze a Luigi, malato di diabete

Confidenze reciproche tra Maria De Filippi e Luigi Strangis. Come sempre infatti la conduttrice di Amici ha raccolto gli sfoghi dell'allievo del talent show, ma questa volta ha deciso lei stessa di sbottonarsi circa un avvenimento che l'ha riguardata in passato. Mentre Luigi, classe 2001, dunque ventenne, ha spiegato come gestisce emotivamente la sua malattia, ovvero il diabete, Maria ha ricordato una volta che ha rischiato di svenire in studio.

Già nelle scorse settimane Luigi aveva rivelato di soffrire di diabete. La malattia è comparsa quando aveva 16 anni, tanto che, in un primo momento, i medici hanno pensato che i problemi di salute erano legati allo sviluppo dell'adolescenza. Ma non era così. "A me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato", ha detto Luigi, aggiungendo "ma ho l'ansia di andare dal medico, ho paura che mi dice le cose".

Per quel che può, Maria ha voluto invitare il ragazzo a chiedere aiuto quando necessario, durante le dirette e le registrazioni: "Quando in puntata hai bisogno dello zucchero, dillo", gli ha detto. "Io lo dico e me lo portano", ha assicurato lui "E poi ci sono dei livelli in cui so che posso stare e altri in cui non so di essere a rischio svenimento". Insomma: in studio lo staff è pronto a reagire nel caso in cui Luigi abbia un momento di cedimento.

Ed è proprio qui che si è inserito il racconto di Maria: "Mi è capitato una volta una cosa simile", ha dichiarato. "E sono scappata. Ero seduta ed ho pensato che stavo per svenire. Avevo la sensazione che poteva accadere e sono andata nel panico. Ho detto a Luca Zanforlin (all'epoca autore e co conduttore, ndr) di andare avanti al posto mio, mi sono fatta misurare la pressione e sono rientrata. Non so cosa è stato all'epoca, ma per un anno me lo sono trascinato. Se mi accadesse tutti i giorni non sarebbe facile".

Luigi ha provato a rassicurarla: "Ma a furia di andare avanti", ha risposto, "impari a conoscere il tuo corpo. Se stai in ipoglicemia senti sulla mani qualcosa che non va... un leggero tremolio".

