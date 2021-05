Amici: la verità sul rapporto tra Martina, Raffaele e Aka7even

Il triangolo amoroso di Amici20 si infittisce. Raffaele Renda, Martina Miliddi e Aka7even, qual è la verità? I tre ragazzi sono abbastanza riservati e non è facile capire cosa stia succedento, soprattutto tra Martina e Raffaele entrambi eliminati dal programma durante le puntate del Serale.

Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno insieme dopo Amici 2021?

A far scoppiare nuovamente il 'caso' è stata una risposta su Instagram rilasciata da Raffaele: tre emoji, le scimmiette sinonimo di 'non vedo, non parlo, non sento'. La risposta ovviamente non è passata inosservata e per molti significa che tra i due ci sia del tenero.

Martina prima di essere eliminata aveva chiuso la sua relazione con Aka7even, tra i due le incomprensioni e le discussioni erano frequenti anche perché Martina aveva confidato di provare un interesse per il cantante calabrese. Raffaele però si era sempre fatto indietro, anche perché non voleva ferire un amico e preferiva pensare al canto. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: "È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica”. Durante la stessa intervista Raffaele aveva anche affermato di essere "single. Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita". Questa affermazione però potrebbe benissimo essere smentita dalla risposta-non risposta data su Instagram ai fan. Dovremo aspettare le prossime settimana per avere più chiara la situazione.

Martina Miliddi e la rottura con Aka7even

Martina Miliddi, la ballerina eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di ‘Amici’, nella sua prima intervista tv a Verissimo in onda nella puntata di sabato 24 aprile 2021 su Canale 5, ha parlato del rapporto speciale, ormai in crisi, con il cantante Aka7even, conosciuto all’interno del talent. “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola”, afferma: “Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”. A Silvia Toffanin che le ha chiesto se la fine di questa storia sia dovuta all’avvicinamento con il cantante Raffaele, Martina risponde: “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”.