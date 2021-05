Amici20: scoppia l'amore tra Raffaele e Martina, la fuga romantica in Sardegna

Dopo settimane di dico non dico: Raffaele Renda e Martina Miliddi sono usciti allo scoperto. I due ex concorrenti di Amici20 hanno condiviso sui social foto e video che li ritraggono insieme. Una vacanza romantica quella che il cantante e la ballerina hanno organizzato in Sardegna, regione natale di Miliddi.

Martina e Raffaele mano nella mano: Aka7even è un ricordo

I due hanno fatto discutere molto, soprattutto perché il loro reciproco interesse sarebbe nato nella casetta del talent quando la ballerina era già impegnata con il cantate Aka7even, pupillo di Anna Pettinelli.

I video e le foto condivise sui social, tra domenica e lunedì, hanno dato la prova ai fan che sì, tra i due c'è del tenero. Una gita in auto con la canzone "Focu Meu" di Renda in sottofondo e poi una passeggiata in riva al mare mano nella mano.

Dopo la loro uscita da Amici era calato il silenzio, solo Renda, in un'intervista a Verissimo aveva confidato di essersi fatto da parte all'interno della Casetta: "Mi trovavo in una situazione difficile in cui non sono abituato a stare, sotto le telecamere poi. Non è stato facile gestirla. Luca (Aka7even) prima era un mio grande amico e lei anche. Mi sono trovato in mezzo a questa cosa che non sapevo gestire. Non so neanch'io com'è andata a finire". E' finita, invece, che Martina e Aka si sono lasciati poco prima della finalissima e dell'eliminazione di Miliddi, e adesso la ballerina e il pupillo di Arisa si stanno frequentando. Che questa sia la prima di molte vacanze insieme in questa estate 2021?