Isola, Martina Miliddi: "La mia vera madre è la mia insegnante di danza", la risposta della mamma

"Ho vent'anni, ma ad oggi dico che non vorrei mia madre che mia madre facesse parte della mia vita" con queste parole Martina Miliddi, ex concorrente di amici, aveva parlato del rapporto con la madre. Una relazione complicata che si è aggravata dopo la morte del padre di Martina. Sua madre ha rilasciato un'intervista a DiPiù tramite la quale ha risposto alla figlia.

Amici: Martina Miliddi e il rapporto con i genitori

Martina ha sofferto moltissimo per la morte del padre Antonio, vittima di un incidente stradale, e questo ha aggravato il suo rapporto con la madre, Rita Carracoi. Il loro legame, definito dalla ventenne "silezioso", per Martina è irrecuperabile ma la madre ha voluto risponderle rilasciando un'intervista a DiPiù. Il papà per la ballerina è stato un punto di riferimento è sempre stato lui a spronarla nella danza, la sua più grande passione.

"Ho sempre cercato di ricordarlo con la danza. Quando mi manca ballo. Da piccola mi guardava mentre danzavo con gli occhi lucidi, era fiero di me. Spero che stia guardando anche quello che sono oggi" ha detto durante un'intervista a Verissimo Martina. “Il nostro rapporto è in silenzio - dice della madre la ex allieva di Amici -, non è un argomento di cui parlo. Ad oggi non lo trovo un rapporto recuperabile, non vorrei facesse parte della mia vita. Sono successe tante cose che mi hanno portato a dire questo. Non entro nei particolari. Non sapeva che sarei entrata nella scuola di Amici, non ha mai sostenuto questo mio lato. La mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto sia da papà che da mamma”.

Amici: la madre di Martina si difende

Rita Carracoi a DiPiù ha raccontato la sua verità, spiegando si essere rimasta un po' sopresa dalle parole della figlia. Anche lei come la figlia ha sofferto per la morte del marito: "Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci".

"Mia figlia ha detto che io non sapevo che lei fosse ad Amici - ha aggiunto Carracoi -. Non è così. L’ho seguita giorno dopo giorno e ho sofferto per le critiche che le ha fatto la Celentano. Non se le meritava, Martina ha fatto sacrifici immensi".