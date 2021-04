L'ex prof di Amici su Celentano&Co: "Accettano qualsiasi compromesso". Poi la stoccata a Maria

Mia Molinari torna a parlare di Amici e anche stavolta non la tocca piano. La ballerina, nel corpo docente del talent nel 2011, giorni fa aveva definito la trasmissione "una pagliacciata, trash" - guadagnandosi il like di Alessandra Celentano, poi prontamente rimosso qualche ora dopo, quando però lo 'scandalo' era ormai già esploso - invitando i suoi follower a boicottarla. Dopo una settimana, l'ex prof scrive un lungo post su Instagram per chiarire l'intera vicenda.

Innanzitutto precisa che con quelle parole aveva solo espresso un suo giudizio, senza offendere nessuno, poi racconta la sua carriera, dagli esordi fino all'arrivo ad Amici. "Per chi pensa che io abbia 'sputato nel piatto in cui ho mangiato' spiegherò il mio percorso all'interno del programma - si legge - Nel 2011 la signora Maria De Filippi mi chiamò per insegnare nella scuola di Amici, rifiutai. Dopo numerose insistenze decisi di accettare ma solo alle mie condizioni (a differenza di coloro che a testa bassa accettano qualsiasi compromesso pur di apparire). Entravo in sala, lavoravo e poi tornavo alla mia vita e dalla mia famiglia. Purtroppo ho dovuto abbandonare anche questa esperienza, proprio perché non potevo tollerare certe situazioni e condizioni". Dunque la decisione di lasciare il talent fu la sua e la rifarebbe, come continua a spiegare: "Ancora oggi, a cinquant'anni, credo nei valori e nel rispetto delle persone e del loro lavoro. Mai abbassarsi per avere in cambio visibilità o altro. Anche per questo motivo rimango amareggiata nel vedere persone come Alessandra Celentano (con la quale c'è un bel rapporto di stima reciproca) prima mi 'seguivano' e ad oggi, dopo il chiasso mediatico degli ultimi giorni si sono rimangiati tutto. Comportamento sicuramente prevedibile ma che comunque mi lascia con l'amaro in bocca".

Senza peli sulla lingua, Mia Molinari non risparmia neanche Maria De Filippi: "Per quanto riguarda il tanto sentito e risentito 'non si tocca la Queen Maria', vorrei riportare tutti con i piedi per terra, ricordando che l'unica vera regina della televisione italiana è stata e sarà sempre la sola e unica Raffaella Carrà! Colgo l'occasione per fare un appello alla signora De Filippi - conclude l'ex insegnante - affinché possa utilizzare la trasmissione per veicolare un messaggio di fondamentale importanza, soprattutto in questo momento storico così delicato. Il ringraziamento più grande dovrebbe andare alle scuole di danza, alle scuole di canto, agli enti lirici e ai teatri dai quali arrivano tutti gli allievi e protagonisti delle varie edizioni, da vent'anni a questa parte. Senza quest'ultimi non potrebbe nemmeno esistere la trasmissione stessa. Il rispetto è anche questo".

