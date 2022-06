Michele Bravi nuovo prof di Amici? Ecco cosa sappiamo finora

Michele Bravi potrebbe sbarcare ad Amici in veste di professore. Il cantantautore, vincitore della settima edizione di X Factor, è il nome che tutti stanno associando alla nuova cattedra di canto del talent show di Maria De Filippi. Bravi, quindi, andrebbe a prendere il posto di uno dei professori dei tre professori di canto tra Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. La notizia arriva da fonti vicine al cantante di Città di Castello che assicurano che Bravi entrerà nel team di Amici e che starebbe già partecipando ai casting della categoria canto, appena iniziati, della nuova edizione del programma.

Ma chi, tra i prof veterani del talent, andrà a sostituire Bravi? Sembra proprio che a rischiare la cattedra sarebbero Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, in quanto Rudy Zerbi è, ormai, braccio destro di Maria De Filippi in diversi dei suoi programmi. Per ora, però, non ci sono certezze sul nome del professore che lascerà la scuola anche se, in tanti, pensano che a cedere il suo posto al giovane cantante sarà la speaker radiofonica Anna Pettinelli.

Michele Bravi, inoltre, ha un bellissimo rapporto con l'ideatrice e conduttrice di Amici. È stato, infatti, ospite diverse volte nel programma, voluto proprio dalla De Filippi sia come giudice di classifica, sia per presentare i suoi nuovi bravi e, fu proprio lei, la prima a farlo tornare in scena, ad Amici Speciali, dopo il momento difficile vissuto dal cantante nel 2018 a causa di un brutto incidente stradale dove una donna aveva perso la vita.