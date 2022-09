Amici: Michele Esposito sarà un ballerino professionista

Durante la scorsa edizione di Amici è stato uno dei pupilli di Alessandra Celentano, ha ricevuto numerosi complimenti ed è anche riuscito a conquistare il pubblico con i suoi passi di danza. Michele Esposito, per tutte queste ragioni, entrerà a far parte del corpo di ballo, dei danzatori professionisti, di Amici. A rivelarlo è lo stesso Michele ospite del programma online, Dimmi Di Te, di Lorella Cuccarini.

Il ballerino ha confermato le voci che già circolavano online: "Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare" ha dichiarato e poi ha aggiunto "Non vedo l’ora. Mia mamma mi ha spinto a fare Amici, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto ‘dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza’".

Ovviamente un pensiero è andato alla sua insegnante nella scuola, Alessandra Celentano, e su di lei ha detto: "Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole. Ci sono dei piccoli dettagli che le persone normali non riescono a capire, che lei mi ha insegnato. Tipo la mia debolezza sono i piedi, quindi devo stare attento a come li lavoro, anche l’espressività della faccia. Prima facevo le coreografie senza le emozioni".

Quindi Amici 22 avrà un nuovo ballerino professionista che ha anche rivelato come ha usato i soldi della vittoria per il ballo: "Metà del premio di Amici l’ho data ai miei genitori, la mia professione è costosa e li volevo ricambiare dei sacrifici che hanno fatto. L’altra metà la terrò da parte per futuri piani".