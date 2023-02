"Raimondo Todaro pronto a lasciare Amici: nuova crisi con la moglie"

Due anni fa avevano deciso di riprovarci dopo una profonda crisi di coppia (e la "sbandata" di lei per un giovane ballerino). Raimondo Todaro e Francesca Tocca sembravano quindi aver accantonato il passato e (anche grazie a Maria De Filippi) si erano mostrati di nuovo complici e innamorati ma, stando alle ultime indiscrizioni pubblicate dal settimanale Nuovo Tv, l'insegnante di ballo e la moglie sarebbero di nuovo in crisi.

Una crisi profonda che potrebbe essere motivo dell'addio al talent da parte dell'insegnante di ballo.

Nell'ultimo periodo, Raimondo Todaro si è mostrato un po' sottotono e alcuni allievi come Megan Ria avrebbero preferito cambiare insegnante per sentirsi maggiormente valorizzati. A monte di questo atteggiamento ci sarebbero dunque una serie di difficoltà di coppia iniziate già qualche mese fa.

I diretti interessati non hanno proferito parola sulla questione, certo è, che almeno sui social, se non fosse per qualche scatto con la figlia, viene mostrata ben poca complicità di coppia tra i due.