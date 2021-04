Olivia, la figlia di Veronica Peparini e Fabrizio Prolli conquista tutti: il tenero messaggio del papà

Non potrebbe essere più orgoglio Fabrizio Prolli, il ballerino ex marito di Veronica Peparini, che ieri sera come milioni di telespettatori ha visto la loro bambina Olivia esibirsi nello studio di Amici. La piccola, che ha solo 9 anni ma è già un talento, ha partecipato infatti alla coreografia della mamma per la ballerina Giulia Stabile sulle note della canzone "L’anima vola", in quello che è stato uno dei momenti più emozionanti della puntata del serale di sabato 17 aprile.

Olivia balla ad Amici, papà Fabrizio Prolli in estasi

Prolli ha condiviso su Facebook il video dell’esibizione della figlia, commentando nella didascalia: "Tutto qui. Amore mio. OLLI". Poi su Instagram ha condiviso una foto della bambina, che Maria De Filippi ha chiamato al termine del ballo affinché potesse prendersi l’applauso da tutto lo studio, commentando anche qui orgogliosamente: "Mi hai distrutto. Mia Piccola Principessa Olivia ?".

Nel suo post Prolli ha ringraziato poi Amici e l'ex moglie Veronica, mentre tra i commenti non sono mancati i messaggi di amici e colleghi come Kledi Kadiu, Klaudia Pepa, Marco Alimenti, Rossella Brescia, Giorgia Luzi. Nelle Instagram Stories Prolli ha condiviso anche diversi video insieme ai figli Olivia e Daniele: insieme hanno guardato in tv l'esibizione della piccola. Sebbene il fratello abbia smentito ridendo, Prolli assicura che anche lui è stato molto commosso dalla sorella.

Il messaggio di Andreas Muller per Olivia: "Una vera ballerina"

E non è mancato comunque nemmeno il commento di Andreas Muller, il nuovo compagno di Veronica Peparini. Anche lui su Instagram ha condiviso le foto di Olivia sul palco di Amici e ha voluto dire la sua: "Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino all'ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime ??". Muller ha poi condiviso anche un tenero scatto insieme alla bambina.