Amici, Paky e quella frase su Maddalena: "Ci prova con me, ma quanti ne vuole?" (VIDEO)

A gennaio la classe di Amici 22 ha subito alcuni importanti cambiamenti tra allievi che sono stati eliminati e altri che sono entrati. Tra i nuovi ingressi uno dei più interessanti è sicuramente quello di Paky, ballerino nella squadra di Alessandra Celentano, che si è fatto notare per la sua grinta e per la bravura.

Tra lui e una delle concorrenti della prima ora, Maddalena (nel team di Emanuel Lo), si è creato fin da subito un ottimo legame e sono diventati amici. Spesso nelle clip che vengono mandate in onda nel pomeridiano i due sono stati mostrati in atteggiamenti dolci e carini, per alcuni allievi è palese l'interesse di Maddi per Paky, ma lei ha sempre smentito affermando di volergli bene e che i due sono amici.

Di queste attenzioni Paky si è reso conto e invece di parlarne con la diretta interessata ha voluto confidarsi, in un modo neanche troppo discreto, con Giulia Stabile, ballerina professionista del programma. "C’è una che ci prova proprio con me", ha esclamato il ballerino, "Chi è?" ha chiesto Stabile e il ballerino a quel punto l'ha invitata a indovinare. Quando Giulia ha fatto il nome di Maddalena Svevi, Paky ha aggiungo: "Eh, ma dico io, ma quanti ne vuoi?". Questa frase ha suscitato una reazione molto forte sia sui social, sia nella casa perché quelle immagini sono state fatte vedere a Maddalena. Vicino a lei, in quel momento, Megan che ha subito cercato di rassicurare l'amica: "Tu hai un valore come persona e nessuno può giudicarti. E se uno ti è amico, ti è amico davanti e dietro".

Svevi, evidentemente colpita da quelle parole, non ha saputo trattenere le lacrime: "Mi sono proprio rotta il ca**o, lo posso dire?". Lo spiacevole commento è stato fatto molto probabilmente perché Maddalena nella casa si era avvicinata a Mattia, i due però dopo qualche settimana hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro legame.

Le parole di Paky sono state duramente condannate anche perché come molti commenti hanno sottolineato Paky avrebbe potuto parlare direttamente con la coinquilina: "2023 e una ragazza non è libera di 'provarci' con un altro ragazzo"; "Che brutta sta cosa, poteva farglielo capire lui direttamente, con un po’ di eleganza, se gli davano tanto fastidio le sue attenzioni".