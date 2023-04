Perché Francesca Tocca non balla più ad Amici? La frase di Maria De Filippi (passata inosservata)

In molti si sono chiesti nelle ultime settimane per quale motivo Francesca Tocca, tra le ballerine di punta di Amici, non danzasse più. Qualcuno ha ipotizzato una gravidanza, altri ne hanno domandato a gran voce il motivo sui profili social del talent show di Canale 5. Ma è solamente oggi che emerge la verità. Una verità che è apparsa chiara ai telespettatori più attenti della trasmissione, che non si sono lasciati sfuggire una frase pronunciata da Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata.

Sì perché sabato sera, subito dopo l'esibizione di Francesca e del marito Raimondo Todaro sulle note de "La Notte" di Arisa, la conduttrice ha così apostrofato la ballerina: "Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare. Sei sempre bravissima. Sono davvero contenta". Parole di grande conforto che lasciano intendere il brutto momento vissuto dalla 33enne siciliana: in questi ultimi mesi infatti Francesca ha subito un complicato infortunio, avvenuto lo scorso ottobre e che ha reso necessario uno stop molto lungo, a causa di una frattura al piede.

Il percorso di riabilitazione è stato complicato, ma oggi tutto sembra andare per il meglio. Motivo per cui De Filippi ha voluto celebrare il ritorno in pista di Francesca proprio attraverso un romantico passo a due organizzato insieme al marito Raimondo. Un dolcissimo ritorno in scena per la coppia, sposata dal 2014 e dal 2013 unita anche dall'amore per la figlia Jasmine.

Non a caso, subito dopo il passo a due, lo stesso Todaro ha voluto dare il suo bentornata alla moglie: "Grazie alla mia metà Francesca Tocca", ha scritto su Instagram "dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un'emozione indescrivibile". Un'esibizione che si è presa anche gli apprezzamenti dei giudici Gioffrè e Michele Bravi, regalando alla squadra una vittoria morale sugli avversari.