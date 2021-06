Amici: Rosa Di Grazia spiega i veri motivi per cui è finita con Deddy

È finita tra Rosa Di Grazia e Deddy. Dopo la conclusione del talent show Amici, la ballerina e il cantante non sono riusciti a trovare una quadra per portare avanti la loro relazione. A spiegare le ragioni della rottura è oggi la stessa Rosa attraverso il suo profilo Instagram.

I motivi della rottura

Dopo un periodo di silenzio, ora la ventenne non fa più mistero dei motivi che hanno portato la coppia a chiudere. "Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato - esordisce - L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente".

Nessun tradimento

Insomma, dietro le decisione di rompere non si nascondono rancori né tradimenti, ma solo la consapevolezza di non essere abbastanza simili da poter impostare una storia d'amore più solida. "Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!".