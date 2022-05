"Volevo salutare un amico": Maria De Filippi emozionata ricorda Piero Sonaglia

Non poteva mancare il ricordo di Piero Sonaglia nella finalissima di Amici 2021. Dopo la premiazione del vincitore, ovvero Luigi Strangis, Maria si è presa alcuni minuti per ringraziare tutte le persone che lavorano con lei, questi due anni sono stati molto difficili, anche per chi deve fare televisione, ma grazie ad una squadra organizzata e affiatata tutto è filato liscio.

Proprio mentre parlava dei suoi collaboratori Maria ha voluto ricordare il suo amico e braccio destro, con il quale lavorava da oltre 20 anni, Piero. "Volevo solo salutare un amico da oltre vent'anni che è Piero, sono convinta che lui ci guarda da lassù e ci fa con il pollice in su per dirci che va tutto bene. Voglio ricordarlo con tutti i cameraman che indossano una maglietta con su scritta una frase che lui diceva sempre Din din din", queste le parole scelte da Maria per parlare di Sonaglia morto il 1 aprile dopo una partita a calcetto nella quale aveva giocato anche il figlio.

Che tra Maria e Piero ci fosse un legame particolare si è capito dalle parole che ha usato il giorno dopo per parlare dell'amico e collega. Con gli anni era diventato una presenza fissa che accompagnava la conduttrice in tutti i suoi programmi, anche se il suo volto era diventato particolarmente noto a Uomini e Donne dove spesso faceva incursione nello schermo per portare le sedie, acqua ai partecipanti, anche se va detto il suo lavoro si svolgeva soprattutto dietro le quinte.

La maglia indossata dai cameraman