Pio e Amedeo: dal bacio sulla bocca a Maria al commento sull'omosessualità di Gabriel Garko / VIDEO

Pio e Amedeo sono tornati sul palco di Amici in occasione della finale. Fortemente criticati per alcune loro battute, durante la loro trasmissione Felicissima Sera che ha fatto compagnia a molti telespettatori, i comici hanno ironizzato sull'accaduto strappando un sorriso. Prima di iniziare il loro monologo hanno chiesto a Maria De Filippi un bacio. La conduttrice prima ha detto no per colpa delle restrizioni del covid, poi aveva acconsentito ad un bacio con la mascherina, ma alla fine è stata baciata a stampo da entrambi. I due hanno aggiunto: "Non ti arrabbiare, con tutti i tamponi che ci fai fare!".

Pio e Amedeo: dalle battute sui nomi dei cantati del talent al commento sull'omosessualità di Garko

La prima parte del discorso è stato un elogio a Maria, super stakanovista che potrebbe stare a casa sua a farsi i "selfie con Maurizio con i denti di diamanti come i rapper". "Un programma finisce e uno comincia. In un anno vai in vacanza 10 giorni. Mio zio 10 giorni di vacanza se li fa in un mese. Vent'anni fa non avevamo una lira, qualcosina anche grazie a te ora ce l'abbiamo. Tu non ti stanchi mai di concedere un'opportunità. Sai quante persone hai miracolato? Fai dei miracoli incredibili. Sarai la prima Beata da viva. Beata Maria De Filippi da Pavia. Già immagino quando sarai nel regno dei cieli insieme a San Maurizio Costanzo ad ascoltare le nostre preghiere. Quando tra 250 anni non ci sarai più, qui negli studi ci saranno i pullman dei pellegrini. Faranno prima visita a te e se avanza tempo andranno a trovare il Papa. Si scatteranno i selfie dietro la statua di Maria e Maurizio. Il processo di beatificazione sarà una formalità grazie alla testimonianza di due miracolati, Rudy e Stash a cui hai dato il dono della dignità".

Non potevano rimanere immuni dall'ironia i giudici e gli insegnanti e infatti: "Per Stash e Stefano la musica era presente nelle loro vite già da piccoli, perché rubavano gli stereo dalle macchine. Furono anche arrestati. E poi la Celentano, vent'anni fa fece il suo ultimo sorriso. Lanciava i guanti di sfida alle riunioni condominiali. Lorella Cuccarini vent'anni fa era già una milf incredibile. Quante notti hai fatto volare gli italiani. Lorella questo callo qua si chiama Lorella. La Peparini vent'anni fa accompagnava il suo fidanzato Andreas all'asilo. Enula, Ibla, Deddy, Irama, che caz** di nomi hanno? Quando torneranno un Michele, un Salvatore, un Antonino…Antonino un altro, non pensare male Stefano (riferendosi al nome dell'attuale compagno di Belén)".

Ed ecco che Pio e Amedeo decidono di includere un altro programma di grande successo di Maria: Uomini e donne. E sfruttando il tema dell'amore hanno inserito nel discorso anche Gabriel Garko, che proprio su Canale5 durante il Grande Fratello Vip e poi a Verissimo aveva fatto coming out: "Maria tu hai inventato i troni, delle vere professioni, non butti niente, ricicli tutti come la plastica. Sui giornali di gossip vent'anni fa c'era Garko che faceva finta di fare l'amore con Eva Grimaldi. Ci ha preso per c**o per tanti anni. Il venti rappresenta la festa, ma l'anno 2020 è stato il più difficile di sempre. Quest'anno ci ha fatto scoprire il valore delle persone, quelle a cui vogliamo bene. Per noi tu sei una di quelle, sei casa, sei amica. Ti vogliamo bene".