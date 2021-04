Amici, Pio e Amedeo sul cat calling: "Non si possono più stoppare le femmine per strada? C'abbiamo fatto una carriera"

(Nel video lo scketch di Pio e Amedeo)

Sketch pericoloso quello che ieri sera Pio e Amedeo hanno portato sul palco di Amici, ma per l'irriverente duo comico scherzare col fuoco è pane quotidiano. Dopo aver consegnato l'invito a Maria De Filippi, rigorosamente nella busta di 'C'è posta per te' - per averla ospite il 16 aprile alla prima puntata di 'Felicissima sera', il loro programma su Canale 5 che andrà in onda per tre venerdì in prima serata - i due hanno affrontato lo spinoso tema del cat calling, di cui si è discusso molto sui social nell'ultima settimana.

Ad accendere i riflettori su questo fenomeno, che consiste in apprezzamenti e avances sgradite in strada, era stata Aurora Ramazzotti, vittima di cat calling come tante donne. "Non si possono più stoppare le femmine per strada, non si può più fischiare e dire 'oh, bella'" dice Pio, poi interviene subito Amedeo: "Maria, noi c'abbiamo fatto una carriera su questa cosa. Ma è giusto? Io non sono più libero di andare dalla ragazza e dire 'signorina, amore mio'. E' reato?". Ci pensa Pio, tra i due, a restare nel politically correct, anche se l'ironia è come sempre pungente: "No, non si può più fare, poi escono fuori le associazioni. Non si può più dire, è giusto".

Amedeo incalza: "E' esagerata come cosa. Mio zio Gianni nel '74 ha conosciuto zia Lina così. L'ha aspettata fuori dalla chiesa e le ha fatto 'pss pss, signorina'. Mia zia che ha sempre la risposta pronta gli disse 'che hai bucato?' e mio zio rispose 'che non si vede che ho alzato il cric?'. Zia scoppiò a ridere e si conobbero. Hanno fatto tre figli e ora è diventato anche nonno zio Gianni. Da uno stoppaggio per strada. Dobbiamo sterminare le famiglie per questa cosa qua?".